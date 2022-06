Plasticfolie om je groenten of fruit, is dat wel nodig? Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Het lijkt soms alsof er steeds meer groenten en fruit in de supermarkt voorzien zijn van een plastic verpakking. En al die supermarkten vol plastic, duurzaam is anders, zou je denken. Toch blijkt het verpakken van groente en fruit met de kunststof bij sommige producten juist beter voor het milieu. Hoe zit dat?

Plastic om groente en fruit zorgt ervoor dat je de producten langer kunt bewaren. Als het in het plasticfolie gewikkeld is, blijft het langer vers en hoef je het dus minder snel weg te gooien, aldus het Voedingscentrum.

Plastic verpakking

Als groente en fruit wordt verpakt in plastic, wordt dat op een bepaalde manier gedaan. Hierdoor kan de zuurstof worden gereguleerd. Zo drogen de producten niet uit en voorkom je dat het bederft.

Minder verspilling

Terwijl je misschien denkt dat al dat plastic niet zo duurzaam is, hebben onderzoekers van de Wageningen Universiteit juist uitgezocht dat het per saldo zelfs duurzamer is om groente en fruit in plastic te verpakken. Het produceren van plastic kost energie en het verpakken levert afval op, maar toch verspil je minder groente en fruit als het voorverpakt is.

Dit komt omdat groenten en fruit vanwege het plastic minder snel bederven. Hierdoor hoeven er minder groenten en fruit te worden weggegooid. Zo hoeven er ook minder nieuwe groenten en fruit te worden geproduceerd. Ook is er dan minder lucht- en/of vrachtverkeer nodig en dat alles scheelt energie en grondstoffen.

Kan het plastic schadelijk zijn?

Het verpakken van groente en fruit met plastic is niet schadelijk, volgens het Voedingscentrum. Er is namelijk EU-wetgeving waar het gebruikte plastic aan moet voldoen. Zo mogen er geen schadelijke stoffen vrijkomen die op de groenten en fruit terecht zouden kunnen komen.

Duurzaamste keus

Maar eet jij je groente en fruit vaak binnen een paar dagen op? Dan kun je het beste de variant zónder een plasticje eromheen kopen. Zo is er minder van nodig en wordt er geen onnodig plastic geproduceerd. Ook is er een aantal soorten groente en fruit waarbij plastic niet nodig is voor de houdbaarheid. Denk dan aan bananen of aardappelen.

De Wageningen Universiteit onderzocht bijvoorbeeld dat komkommers niet per se in plastic hoeven te worden verpakt. Er zijn ook alternatieven zoals coating of watermist. Ook zou de logistieke keten op een andere manier kunnen worden ingericht zodat producten eerder kunnen worden geconsumeerd.

Zorg voor een goede planning

Een weekplanning kan helpen om goed te kunnen bepalen of je voor verpakte of onverpakte groente kiest. Als je van te voren weet wat je gaat kopen, verspil je minder. Je houdt dan rekening met wat je in huis hebt en hoeft sommige producten dan niet in folie te kopen.

Daarnaast kan het helpen om voor seizoensgroenten te kiezen. Deze blijven langer goed, omdat ze direct van het land komen. Kiezen voor seizoensgroenten is sowieso duurzamer, omdat de productie van deze producten het milieu minder belast.

Plastic recyclen

Als je dan toch groente en fruit in plasticfolie koopt, kun je de verpakking het beste in de daarvoor bestemde PMD-afvalbak weggooien. Zo wordt het plastic hergebruikt en gaat de grondstof niet verloren.

Verbod in Frankrijk

In Frankrijk mogen vanaf dit jaar veel groente en fruit niet meer worden verpakt in plastic. Met de invoering van deze ‘anti-verspillingswet’ denkt het land een miljard verpakkingen per jaar te besparen.