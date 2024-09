Jongeren krijgen op TikTok valse informatie over ADHD

De toenemende belangstelling voor zelfdiagnose-video's over mentale aandoeningen en andere aandoeningen heeft een kwalijk bijeffect. Veel informatie is niet – of niet volledig – juist. Uit onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt dat meer dan de helft (55%) van de TikTok-video’s over ADHD niet juist is. Dat meldt consumentenprogramma Kassa op YouTube.