Pas op: trap niet in neptelefoontje van je bank na ontvangst valse e-mail

Volgens de nepmedewerker moeten mensen hun geld "veiligstellen" in verband met een digitale bedreiging of fraude. Het geld moet zo snel mogelijk worden overgemaakt naar rekeningnummers die de oplichter doorgeeft. Het zou gaan om een "kluisrekening", een "veilige rekening" of iets in deze trant. Trap hier niet in!

Onthoud: een bank zal je nooit via telefoon, sms of e-mail benaderen met dringende het verzoek om geld over te boeken of om inloggegevens of een pincode te delen. "Kluisrekeningen" of "veilige rekeningen" bestaan niet. Een bank zal ook niet vragen om jouw bankpas op te sturen of mee te geven.