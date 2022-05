Banken: "Verdubbeling van bankhelpdeskfraude, schade 48 miljoen euro" 08-04-2022 • leestijd 2 minuten • 1008 keer bekeken • bewaren

Telefonische spoofing door oplichters in de vorm van bankhelpdeskfraude heeft vorig jaar voor 48 miljoen euro schade gezorgd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Banken maken zich zorgen en komen met een bewustwordingscampagne.

Over deze oplichtingstruc is veel gezegd en geschreven, maar omdat oplichters soms erg overtuigend te werk gaan, blijven er slachtoffers vallen. Oplichters doen zich telefonisch voor als medewerker van de bank en proberen potentiële slachtoffers ertoe aan te sporen om geld over te maken. Omdat ze vaak over persoonlijke informatie beschikken, komt het allemaal betrouwbaar over

Deze oplichtingstruc is volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dan ook stevig in opmars, waar andere vormen van oplichting zoals 'traditionele' phishing of het stelen van bankpassen juist op hun retour lijken.

"Moeilijker te voorkomen"

Fraude in het betalingsverkeer heeft in 2021 tot 62 miljoen euro aan schade geleid. Daarvan is 48 miljoen euro het gevolg van bankhelpdeskfraude.

Omdat de schade door andere vormen van oplichting wel lijkt af te nemen, hebben reeds genomen maatregelen volgens de NVB effect: "De maatregelen die banken nemen om schade door traditionele fraudevormen te voorkomen werken steeds beter."

Het is voor banken echter wel een stuk moeilijker om fraude te herkennen als gedupeerde slachtoffers zélf geld overmaken, zo stelt adjunct-directeur Aleid van der Zwan van de NVB. Om die reden wordt er later dit jaar een publiekscampagne gelanceerd waarmee klanten worden geholpen om dit soort oplichting eerder te herkennen.

Daarbij blijft één uitgangspunt leidend: échte banken vragen hun klanten nóóit telefonisch, per sms of per WhatsApp-bericht om geld over te maken, ook niet naar een zogenaamde 'veilige' kluisrekening. In deze gevallen heb je altijd te maken met oplichters.

Coulance

Hoewel banken in beginsel niet aansprakelijk zijn voor schade die uit deze variant van oplichting voortvloeit, zijn slachtoffers vorig jaar in 92% van de gevallen "uit coulance" toch schadeloos gesteld. Het is daarbij wel van belang dat slachtoffers ook aangifte doen van oplichting, zo stelt de NVB.