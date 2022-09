Pas op! Meerdere valse mails van 'PostNL' in omloop Vandaag • leestijd 2 minuten • 14400 keer bekeken • bewaren

Er zijn opnieuw verschillende nepmails in omloop namens PostNL. Via links in deze mails kun je zogenaamd de bezorgstatus van een pakket volgen, maar op deze manier hopen oplichters jouw rekening leeg te trekken. Reden genoeg om er niet op in te gaan.

In de afbeelding boven dit bericht zie je een tweetal voorbeelden. De huisstijl van PostNL is voor de gelegenheid even geleend, maar aan de wat rare opmaak of de ongebruikelijke zinsbouw kun je eigenlijk wel zien dat het niet echt is, zolang je goed oplet.

Valse 'PostNL'-websites

Het is de afzender van dit soort mails eigenlijk altijd om geld te doen. Hoe werkt dat precies?

In dit soort mails zit altijd een link waar je op moet klikken. Klik je op de knop met de tekst 'Hier controleren' of iets vergelijkbaars? Dan beland je op een nagemaakte website in de PostNL-huisstijl waar je zogenaamd een betaling moet doen: het gaat in het geval van valse mails namens PostNL of andere koeriersdiensten meestal om ontbrekende verzendkosten.

Deze verzendkosten moet je betalen via internetbankieren. Helaas zijn de inlogomgevingen van verschillende banken nagemaakt en op de valse site geplaatst. In werkelijkheid geef je zo je inloggegevens af aan oplichters die vliegensvlug jouw rekening proberen te plunderen.

Voorbeelden van 'PostNL'-nepmails

Hieronder een tweetal voorbeelden van valse 'PostNL'-mails die momenteel rondgaan:

Tekst uit deze nepmail

Van: PostNL

Verstuurd: 9 september 2022 om 11:23:32 CEST

Aan: [e-mailadres@voorbeeld.nl]

Onderwerp: Bevestiging / Confirmation *****************

Postnl BEZORGING MISLUKT

Hello,

We Konden uw pakket met bezorger, omdat er niemand aanwezig was om

voor de bezorging te tekenen.

We informeren hierbij dat we een adres bevestiging nodig hebben om de

palletverzending opnieuw te bevestigen.

HIER CONTROLEREN >

Kind regards,

Mijn PostNL Zakelijk Site Guest User

Tekst uit deze nepmail

Van: Post.nl

Verstuurd: dinsdag 6 september 2022 01:28

Aan: [e-mailadres@voorbeeld.nl]

Onderwerp: HebJeJePakketOntvangen?*UdN8m

Controleer ** ******

Klik ****(Link)

Vrachtwagen Melding voor de levering van uw pakket ID#34******-***?

Tracking-ID 5841********** ****** (Link)

! We konden uw pakket niet bezorgen, omdat er niemand

aanwezig was om voor de bezorging te tekenen.

V We informeren hierbij dat we een adresbevestiging nodig

hebben om de pakketverzending opnieuw te bevestigen

HIER

*********** (Link)