Parkeer je elektrische fiets niet in de volle zon, adviseert de ANWB

Het zonnige weer gaat de komende dagen gepaard met hoge temperaturen. Ga je op pad met de elektrische fiets? Parkeer deze dan niet in de volle zon, raadt de ANWB aan. "In het algemeen kunnen accu's slecht tegen langdurige hitte", legt een woordvoerster uit. "Dat geldt ook voor fietsaccu's."

Dit weekend kunnen lokaal tropische temperaturen op de thermometer verschijnen. Mensen die een e-bike hebben met een accu die eruit kan, doen er goed aan deze eruit te halen en koel en in de schaduw op te bergen, raadt de ANWB aan. Zit de accu in het frame van de fiets? Stal dan de complete fiets in de schaduw, om pech met de e-bike voor te zijn.

Bij eerdere hittegolven in het land waren ook veel autoproblemen. Extra Wegenwachten zullen paraat staan om de extra meldingen op te vangen, zegt de woordvoerster. "Wegenwachten op motoren en fietsen worden zoveel mogelijk ingezet in de drukke (strand) gebieden." Door het zomerse weer verwacht de ANWB dat mensen laat in de avond ook nog op pad zijn. "De Wegenwacht houdt er rekening mee dat de drukte tot in de avond aanhoudt", aldus de woordvoerster.