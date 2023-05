Pakketjes bij één op drie consumenten niet goed afgeleverd, meldt Consumentenbond

26 apr. 2023 - 21:46

Voorheen kreeg je nog wel eens een berichtje in de bus dat de bezorger langs was geweest met daarbij een bericht of er nog een 2e poging zou worden ondernomen of anders waar het bewuste pakket zou kunnen worden afgehaald. Maar dat is inmiddels merendeels vervangen door berichten in je mailbox dat het pakket op die en die datum om zo en zo laat bij jou is bezorgd ( Bv: "je pakketje is vanmiddag om 15u15 bij jou in de bus bezorgd") terwijl er helemaal NIETS is bezorgd!. Dat komt omdat het steeds meer de gewoonte is geworden om grote hoeveelheden van pakketten reeds voorafgaande de bezorging als 'bezorgd' te scannen waarmee de bezorging z.g. sneller zou kunnen. Dit is bewust beeid bij o.a. Post.NL en ook bij DHL heb ik het al vaak meegemaakt. Wanneer je vervolgens naar de websites van de bezorgingsdienst gaat zie je bij de antwoorden op FAQ 's dan bv staan: ""indien u pakketje staat vermeld als 'bezorgd' maar u heeft nog niets ontvangen , maakt u zich dan geen zorgen want dan wordt het apkketje doorgaans binnen 2 dagen bezorgd, Mocht u het pakket dan alsnog niet bezorgd hebben gekregen neem dan contact op met onze ( onbereikbare!) klantendienst en houdt het T&T nummer bij de hand "ec etc van dat soort antwoorden. Wat ik eveneens heb vernomen is dat veel bezorgers pakjes direct naar een afhaallocatie brengen z.g. omdat de cliënt niet thuis zou zijn maar ze rijden er niet eens langs!! dat scheelt ze weer veel tijd maar op de afhaallocaties zijn ze daar niet blij mee: extra adm!!