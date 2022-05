Pakketbezorger gemist? PostNL stopt met 'niet thuis'-briefjes in de brievenbus

endemion

13 apr. 2022 - 19:38

Dat geeft de bezorger (postnl in het verlengde) natuurlijk een goed excuus om net alsof te doen of hij aan de deur is geweest wanneer die gewoon flink achter liep, meteen doorstuurt naar het "ga maar zelf afhalen loket". Zonder fysiek bewijs of er daadwerkelijk iemand aan de deur is geweest. Wordt ook weer leuk fout met cijfers omgegaan hier op kassa. Die 70 000 kg aan papier. Noem maar weer het hoogste nummertje. Dat zijn nog niet eens 9 pallets. Dat is minder dan 1/3e vrachtwagen. Wat een aanfluiting om als excuus te gebruiken. Zo zie je maar weer dat het nikst met papierbesparing te maken heeft en alles met digitalisering van alles wat maar gedigitaliseerd kan worden, waar zo makkelijk controle over uitgeoefend kan worden. "Ja meneer er staat in ons (heilige) systeem dat het (voedsel) pakket is afgeleverd, u kunt hoog of laag springen, uw bewakingsbeelden vertrouwen wij niet. Wij zijn onschendbaar. Misschien een beetje overdreven dat laatste... vooralsnog (kan ook vast erger).