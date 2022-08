Oproep: Ziek geworden door blauwalgen na zwemmen in het buitenwater?

Blauwalg komt wereldwijd voor in zoet water. Maar sommige blauwalgen zijn giftig en kunnen in de zomer voor veel overlast zorgen. Het is dan ook raadzaam om de kwaliteit van het buitenwater te raadplegen voordat je erin springt. Ben jij ooit ziek geworden van blauwalgen?

Er wordt iedere zomer voor gewaarschuwd, maar sommige mensen zien de waarschuwing over het hoofd of besluiten 'm te negeren. En soms gaat dat mis: blauwalgen kunnen namelijk voor huidirritatie zorgen en voor maag- en darmklachten .

De redactie van Kassa is benieuwd naar jouw ervaringen met blauwalg. Ben jij ooit ziek geworden van blauwalgen? Zijn je kinderen er ooit ziek van geworden? Of is er iemand anders in jouw omgeving die daar gezondheidsklachten aan over heeft gehouden? Dan zijn we benieuwd naar jouw verhaal! Mail ons op kassa@bnnvara.nl en vergeet niet je contactgegevens mee te sturen.