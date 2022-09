Oproep supermarkten aan overheid in Kassa: verlaag de btw op voedsel Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil dat het kabinet de btw op voedsel gaat verlagen. Die oproep doet directeur Marc Jansen van de brancheorganisatie van supermarkten maandagavond in het televisieprogramma Kassa. Jansen: “Iedere procent verlaging levert de consument 400 miljoen euro op.” Bij de supermarkten zelf is de marge te klein om veel aan de prijs te kunnen doen, aldus Jansen. Hij reageerde in de uitzending op de stijgende boodschappenprijzen zoals bij de 26 producten in Kassa’s Boodschappenmandje. Die werden in ruim 3 jaar maar liefst 21% duurder.

Op dit moment bedraagt de btw op levensmiddelen 9 procent. Jansen: “Wij zitten ook met de handen op de rug. Als ik denk aan lastenverlichting voor de consument dan kun je heel makkelijk de btw verlagen op voedsel. Stel dat je van 9 naar 4 procent gaat.” Supermarktdeskundige Paul Moers ziet wel wat in het voorstel van het CBL. Vooral basisboodschappen zouden daar volgens Moers voor in aanmerking komen.

Koopkrachtactie

Maar Moers is ook kritisch op de supermarktbranche, hij vindt bijvoorbeeld dat ze een voorbeeld kunnen nemen aan Carrefour, onder meer actief in België. De supermarktketen heeft een koopkrachtactie gelanceerd waarbij meer dan 1000 ‘alledaagse producten’ voor minder dan een euro worden verkocht. In Nederland wordt dat voorbeeld maar mondjesmaat gevolgd, bijvoorbeeld door Dirk en Vomar. Volgens het CBL doen Nederlandse supermarkten echter al genoeg met aanbiedingen. Voor meer ondersteuning zou nu het kabinet aan zet zijn.