Kassa's Boodschappenmandje: supermarktprijzen met 21% omhoog

De prijzen van de goedkoopste producten in de supermarkten zijn in ruim drie jaar met 21% gestegen. Dat blijkt uit Kassa’s Boodschappenmandje, een steekproef waarin bij 6 supermarkten wordt gezocht naar de goedkoopste variant van 26 alledaagse producten zoals jam, thee, aardappelen en wasmiddel. Bij Jumbo ging de totaalprijs voor het mandje met maar liefst 29% omhoog. Voor de producten ben je het minste kwijt bij Dirk, maar ook daar stegen nog steeds met 18%. Voor mensen die al krap zetten, wordt het door de enorme inflatie steeds moeilijker om nog boodschappen te doen.

Het was april 2019 dat Kassa voor het laatst met het lijstje met 26 producten de supermarkten langsging. Het waren andere tijden, van Corona had nog niemand gehoord en in Oekraïne was wel wat aan de hand, maar van een impact op consumentenprijzen zoals nu was geen sprake. De wereld ziet er inmiddels heel anders uit: sinds het Centraal Bureau voor Statistiek in 1963 begon met het meten van de inflatie in Nederland was deze nog nooit zo hoog als nu. In augustus stegen de prijzen met maar liefst 12 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Voor Kassa reden om met het Boodschappenmandje een traditie in ere te herstellen.

Tijdens het onderzoek kiest Kassa de goedkoopste variant van 26 alledaagse producten die in een vestiging van de Albert Heijn, Aldi, Dirk, Jumbo Lidl en Plus. Van iedere supermarkt bezoeken we daarvoor 1 vestiging, dit jaar in de regio Salland. Het gaat dus om een vergelijking puur op prijs, kwaliteit speelt geen rol.

Uitslag Kassa’s Boodschappenmandje

Net als in 2019 is Kassa’s Boodschappenmandje het goedkoopst bij Dirk. De supermarkt wist met een prijstijging van 18% net als Albert Heijn (17%) en Lidl (14%) de prijsstijging nog enigszins beperkt te houden. Zeker bij Jumbo zijn consumenten fors meer kwijt voor Kassa’s Boodschappenmandje met een stijging van maar liefst 29%.

Ben je benieuwd naar de spelregels, de volledige bonnetjes en de reactie van de supermarkten? Deze zijn onderaan het artikel te vinden.

In een reactie heeft Aldi kritiek op de opzet van Kassa’s Boodschappenmandje. Volgens de supermarkt is de steekproef met 26 producten te beperkt en gaat het om een momentopname terwijl er bijna dagelijks grote prijsschommelingen zijn. Maar het steekt het bedrijf vooral dat er puur naar prijs wordt gekeken en niet naar kwaliteit.

Volgens supermarktdeskundige Paul Moers is Kassa’s Boodschappenmandje inderdaad puur een prijsvergelijking. De 26 producten in het mandje zijn volgens hem hardlopers, producten die consumenten dagelijks gebruiken. De resultaten geven een beeld van de onderkant van de markt. Voor veel consumenten is prijs een belangrijke component in de overweging voor een supermarkt te kiezen, zeker nu. Moers stelt dat maar liefst een derde van de klanten nu aan het kijken is of ze voor een andere vaste supermarkt gaan kiezen, vanwege de krappe portemonnee.

Prijsstijgingen vooral door hogere inkoopprijzen aldus supermarkten

Supermarkten wijten de stijgende kosten aan hogere inkoopprijzen. Die zouden echter niet altijd op het bordje van de consument terecht komen. Jumbo stelt in een reactie dat de stijgingen van daardoor deels ten koste van de winstmarge gaan. Dirk laat weten geen tv-reclames meer uit te zenden om de prijzen van producten laag te houden. Recent verlaagde de supermarkt 200 producten in prijs. Aldi claimt dat de 22% prijsstijging die Kassa constateert bij het Boodschappenmandje niet representatief is voor het gehele assortiment van de discounter. Wel erkent Aldi dat er prijsstijgingen zijn, die zijn nodig omdat het oneerlijk zou zijn om de hogere kosten enkel op leveranciers te behalen. Over de eigen bedrijfsresultaten weigert de supermarkt in haar reactie iets te zeggen.

Opzet Boodschappenmandje

Voor Kassa’s Boodschappenmandje gaat Kassa op zoek naar de goedkoopste variant van 26 vooraf vastgestelde basisproducten. De precieze regels kunt u hier nog eens nalezen.

Bij de selectie voor de locaties van de supermarkten is vooral rekening gehouden met de Jumbo, de keten blijkt per locatie verschillende prijzen te hanteren. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van de Consumentenbond. De supermarkt houdt volgens dat onderzoek rekening met de concurrentie. Is er veel concurrentie, dan zijn de prijzen lager. Kassa koos voor een locatie van Jumbo waar de keten volgens de Consumentenbond hoge prijzen hanteert. Uit online-onderzoek van Kassa zelf, blijkt de locatie van Jumbo waar de prijzen door Kassa zijn gecontroleerd representatief te zijn voor het boodschappenmandje. Bij bijna 60% van de Jumbo’s in Nederland betaal je voor het boodschappenmandje hetzelfde als bij de locatie die we bezochten in Salland.

Ook bij Plus kan het mandje bij verschillende locaties anders geprijsd zijn. Maar daarbij blijkt uit online-onderzoek van Kassa dat het verschil ontstaat doordat niet alle goedkope varianten van producten in iedere vestiging verkrijgbaar zijn. Als de locatie die wij bezochten wel Holger Pils in het assortiment had gehad, was het totaalbedrag voor Plus in de eindafrekening wat lager geweest.

De volledige reacties van de supermarkten lees je hieronder (.pdf)

De volledige boodschappenlijstjes kun je hieronder bekijken (.pdf)