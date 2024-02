Oproep: Ooit iets vergeten af te rekenen in een winkel, en toen?

4 feb. 2024 - 13:24

Ik stuurde mijn zoon van 7 jr om 2 blikjes tonijn en nog wat te halen bij C1000 in Amstelveen. Omdat er geen mandjes waren, gebruikte hij tijdelijk zijn jaszak. Hij rekende alles keurig af en toen hij thuis was ontdekte hij tot zijn grote schrik dat hij 1 blikje tonijn was vergeten af te rekenen. Hij raakte in paniek en zei dat hij bang was dat de mensen zouden denken dat hij een dief was! Ik heb mijn kinderen een vrij eerlijke opvoeding gegeven onder het motto: "als je liegt, kan ik je nooit verdedigen!" Ik kon mijn zoon die begon te huilen ervan overtuigen dat ik wist dat hij dit vergeten was te betalen en ik gaf hem de kans om zijn eerlijkheid te bewijzen door hem terug te sturen naar de winkel en alsnog het blikje tonijn af te rekenen. Ik kon helaas niet met hem mee; ik wilde hem ook leren om op die manier zelfstandig zijn problemen op te lossen en niet bang te zijn. Hij ging er heen en de dame in kwestie, Amy, geloofde hem en was zeer verbaasd dat een jochie van 7 jaar zo eerlijk was en het blikje tonijn alsnog kwam afrekenen. C1000 werd vervangen door Deen en nu door Vomar op het WC Bankrashof. Maar tot de dag van vandaag, 30 jaar later, weet de dame die achter de Kassa die tot aan haar pensioen werkte, dat mijn zoon terug kwam om het blikje tonijn af te rekenen en dat die jongen mijn zoon was. Hij is nu 38 jaar en zelf ook vader van een dochter van 7. Hoe trots ben ik als moeder als ik zie dat hij zijn dochter op dezelfde manier op voedt als ik het heb gedaan.