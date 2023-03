Ook datalek bij VodafoneZiggo, Vrienden van Amstel Live en CZ: wees alert op phishing

De getroffen partijen werkten allemaal samen met met marktonderzoeker Blauw. Bij een softwareleverancier van dat bedrijf hebben buitenstaanders toegang gekregen tot persoonlijke data. Duidelijk is dat het bij VodafoneZiggo gaat om gegevens van 700.000 klanten. Bij CZ zijn de data van ruim 3000 klanten ontvreemd. Bij NS gaat het nog eens om 780.000 klanten.

De online criminelen kunnen de buitgemaakte namen en contactgegevens gebruiken voor "phishing." Klanten die getroffen zijn moeten daarom alert zijn op verdachte e-mails of WhatsApp-berichten, waarin wordt gehengeld naar persoonlijke gegevens of geld.

Het belangrijkste advies is nog steeds: klik niet door of reageer niet als je het niet vertrouwt. Als je niet op een linkje klikt of de bijlage van een nepmail niet opent, houd je de cybercrimineel op afstand.