Datalek bij NS: "Mogelijk gegevens van 780.000 klanten op straat"

De spoorwegmaatschappij vraagt klanten extra op te letten voor signalen van phishing. Dat is – bij de meeste Kassa-volgers welbekend – een vorm van oplichting waarbij criminelen zich in e-mails, sms'jes of WhatsApp-berichten voordoen als iemand anders om wachtwoorden of andere gevoelige informatie buit te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een e-mail uit naam van een bedrijf te sturen.