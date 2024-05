Onrijp fruit op de fruitschaal? Zo laat je het sneller rijpen Vandaag • leestijd 3 minuten • 6313 keer bekeken • bewaren

Groen, hard en nog niet optimaal eetbaar… Wist je dat fruit in de schappen van de supermarkt of groenteboer vaak nog onrijp is? Er is een manier om ervoor te zorgen dat vers gekocht fruit net wat sneller rijpt en op smaak komt. Laat de natuur je een handje helpen met deze truc!

Hard en onrijp fruit eet je niet voor je plezier. Een groene banaan is nog niet klaar voor consumptie, net als een keiharde perzik of onrijpe appel. Waarom is fruit dat in de schappen ligt niet altijd rijp?

Veel fruitsoorten gaan van nature pas rijpen nadat ze zijn geplukt. Dat geeft fruithandelaren en transporteurs de tijd om het fruit te vervoeren. In de winkel en thuis op de fruitschaal rijpt het fruit door, totdat het eetbaar is.

Versnel de rijping met de papieren zak-methode

Om fruit sneller op smaak en kleur te brengen heb je maar weinig nodig. Wil je je pas aangeschafte onrijpe appels, peren, bananen, avocado's, kiwi's, mango's, pruimen of tomaten versneld laten rijpen? Een klassieke methode hiervoor is die met de papieren zak.

Neem een papieren zak plus daarbij een appel en/of banaan die van zichzelf al rijp is. Stop die samen met het onrijpe fruit dat je sneller wilt laten rijpen in de zak. Sluit deze af en na een dag of paar dagen is je fruit rijp en klaar voor consumptie.

Hoe werkt deze truc eigenlijk? Het sleutelwoord is ethyleen

Waarom rijpt fruit sneller als je deze bij een appel of banaan bewaart? Dit gebeurt onder invloed van het geur- en kleurloze gas ethyleen, een plantenhormoon. In bananen en diverse andere fruitsoorten stijgt na de pluk van nature de productie van ethyleen zodat het fruit uit zichzelf gaat rijpen.

De gedaanteverwisseling van onrijp naar rijp heeft het doel om een vrucht aantrekkelijk te maken. Niet alleen voor menselijke consumptie. In de natuur dient het ontwikkelen van een lekkere geur en een mooie kleur om dieren aan te trekken, zodat de vruchten worden gegeten en de zaden nadien langs natuurlijke weg worden verspreid.

Welke vruchten rijpen onder invloed van ethyleen?

Vruchten die volgroeid raken aan de struik of boom en na de pluk gaan rijpen onder invloed van ethyleen, behoren tot de categorie climacterische vruchten. Onrijp fruit wordt sneller rijp als het in contact komt met het ethyleen dat ander fruit verspreidt. Daarom werkt de truc met de papieren zak zo goed. Op welke fruitsoorten is dit van toepassing?

- appel

- abrikoos

- avocado

- banaan

- guave

- kiwi

- mango

- papaja

- peer

- perzik

- pruim

- tomaat

- vijg

Narijping op de fruitschaal

Je kunt de rijpingstruc ook toepassen op de fruitschaal. Leg daarvoor bijvoorbeeld je onrijpe kiwi’s in de buurt van een stel rijpe(re) appels of bananen. Het ethyleen doet dan ook z’n werk, maar wel wat minder snel dan in een afgesloten papieren zak.

Andersom geldt hetzelfde: wil je juist voorkomen dat fruit snel (over)rijp raakt, bewaar dan de hiervoor genoemde climacterische vruchten juist niet dicht bij elkaar.

Niet alle soorten fruit zijn gevoelig voor ethyleen

Tot besluit: er zijn ook fruitsoorten die niet of nauwelijks gevoelig zijn voor het stofje ethyleen. Dat zijn de zogenoemde niet-climacterische vruchten, die niet doorrijpen na de oogst. Ze komen rijp en al van de struik of boom en produceren van nature geen ethyleen. Welke zijn dat?

- aardbei

- ananas

- blauwe bes

- citroen

- druif

- framboos

- kers

- (water)meloen

- sinaasappel

De truc met de papieren zak zal bij dit fruit geen effect sorteren.

Onrijp fruit eten? Pas op met groene tomaten

Eet je een keer fruit dat nog groen of onrijp is? Dan kan dat geen kwaad voor je gezondheid. Kanttekening hierbij: de tomaat (officieel een vrucht) kunt je beter niet eten als deze nog groen van kleur is. Want dan bevat die nog een giftig stofje dat schadelijk is als je er veel van binnenkrijgt.