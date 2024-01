Onderzoek: Recordomzet supermarkten door duurdere boodschappen

17 jan. 2024 - 11:30

Kijk.. en daarom haal ik tegenwoordig mijn boodschappen hier over de grens in Duitsland.. ( woon in Drenthe, grensovergang Schoonebeek hier 5 km vandaan. Gelijk ook maar even de tank volgooien nu ik er toch ben. 5 euro 45 verdienen op een pakje halfzware, jeugd koopt massaal vapes die hier in allerlei smaakjes gewoon in het schap staan. Oh ja , drank en frisdrank interessant goedkoper Tel uit je winst.. :-) Winkeliers in de grensstreek merken het al duidelijk in hun omzet. Steun vanuit Den Haag ? Sprookjes zijn toch alleen in de Efteling ? Groeten uit Drenthe van Tjerk

