Onderzoek prijsstijgingen dierenartsen "beïnvloed door betrokken ketens"

Op dit moment loopt er een extern onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) naar gestegen tarieven van dierenartsen. De ketens van dierenartsenpraktijken schreven volgens de krant met ambtenaren mee aan de onderzoeksvragen. Hierdoor zouden voor hen "ongunstige onderwerpen" buiten het onderzoek blijven. Ook "begeleiden" ze het lopende onderzoek en krijgen ze al voor publicatie vertrouwelijk inzage in de voorlopige resultaten.

Na een beroep op de Wet open overheid (Woo) kreeg NRC inzage in interne documenten. De invloed van de ketens, die in het bezit zijn van commerciële investeerders, is volgens de krant opmerkelijk, omdat uit eerder onderzoek bleek dat de prijsstijgingen met name door de opkomst van de ketens zelf worden veroorzaakt. De afgelopen jaren kwamen bijna vijfhonderd Nederlandse dierenartspraktijken in handen van investeerders Evidensia, Anicura, VetPartners en CVS.