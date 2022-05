De prijs van dierenliefde: Dure dierenarts soms onbetaalbaar Gisteren • leestijd 4 minuten • 823 keer bekeken • bewaren

Sinds de coronacrisis is het aantal huisdieren in Nederland fors gestegen. Inmiddels zijn er ruim drie miljoen katten- en bijna twee miljoen hondenbezitters. En bijna al die dieren moeten wel een keer naar de dierenarts… En soms kost dat veel geld. Soms rijzen de dierenartskosten zo de pan uit dat het de vraag is of een huisdier nog wel voor alle baasjes betaalbaar is?

De kater van Merel uit Noord-Holland werd een paar maanden geleden ernstig ziek waardoor ze met spoed met hem bij de dierenkliniek belandde. Daar aangekomen bleek het beestje last van blaasgruis te hebben. De kosten van het onderzoek en de medicatie bedroegen 147,30 euro. Merel staat vanwege schuldenproblematiek onder bewind en moest aan de bewindvoerder toestemming vragen om de dierenartskosten te betalen.

Helaas werd Mauwi een maand later opnieuw ziek en toen weigerde de bewindvoerder nogmaals te betalen. Merel: “Tot ons grote verdriet werden we toen gedwongen de kat af te staan aan het asiel. Maar afstaan was ook niet gratis. Ik was mijn kat kwijt en ook nog eens 177,50 euro aan kosten voor chippen en castratie.”

34 procent heeft moeite met betalen dierenarts

Uit de enquête die Kassa afgelopen week hield over dierenartskosten, blijkt dat 34 procent van de ruim 2.300 ondervraagden het moeilijk vindt om de medische kosten van hun dier te kunnen blijven betalen. Veel mensen hadden grote onverwachte kosten, oplopend tot meer dan 2.000 euro. Om hun dier de gewenste behandeling te kunnen geven, moest 22 procent van de ondervraagden hier een lening voor aangaan.

Hond met gescheurde knieband

Een van de hondenbezitters die onze enquête invult, schrijft dat zijn hond met zijn nagel in een vloerkleedje is blijven hangen. “Een klein ongelukje met grote gevolgen.” Het hondje scheurt zijn knieband en is er een dure operatie nodig om hem weer te kunnen laten rennen. Helaas heeft zijn baasje die 1.500 euro niet op de bank staan. Het hondje gaat nu hinkend door het leven en wordt in een mandje achterop de fiets vervoerd. Zijn baasje geeft hem wel pijnstillers.

Nog maar drie pootjes

Een poes of hond met nog maar drie pootjes duidt er vaak op dat eigenaar geen dierenziektekosten verzekering had. In plaats van een dure operatie met een pin, wordt het pootje dan geamputeerd. Dat overkwam ook de poes van een van de baasjes die op onze enquête reageerde. Gelukkig was er een kennis die bereid was de amputatie te betalen. Anders had de eigenaar de poes moeten laten inslapen.

Dier laten inslapen vanwege de kosten

Dat is overigens niet uitzonderlijk; uit de enquête blijkt dat maar liefst 7 procent van de ondervraagden zijn dier moet laten inslapen omdat de kosten van de operatie niet te betalen zijn.

En voor bijna 5 procent van de ondervraagden waren ook de kosten van euthanasie (ook vaak een paar honderd euro) niet te betalen. Het ‘inslapen’ werd uitgesteld omdat het baasje de kosten daarvan nog niet kon betalen.

Praktijken overgenomen door ketens

Volgens veel respondenten zijn de kosten van de dierenarts gestegen sinds hun vertrouwde praktijk werd overgenomen door bijvoorbeeld AniCura of Evidensia. Veel dierenartsen die met pensioen gaan, verkopen hun praktijk aan zo’n keten.

Evidensia is van het Zweedse investeringsfonds EQT dat op dit moment bijna tweeduizend klinieken in meer dan 10 verschillende Europese landen heeft. Ook AniCura is zo’n keten met veel klinieken in Nederland. Deze klinieken van AniCura zijn inmiddels verkocht aan Mars Petcare, onderdeel van Mars. Behalve in dierenklinieken zijn de ketens ook geïnteresseerd in de tweedelijns zorg, de gespecialiseerde dierenziekenhuizen. In die ziekenhuizen kunnen mensen ook vaak 24/7 terecht in geval van spoed.

Partij voor de Dieren ontevreden over ketens

Volgens Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren hebben AniCura en Evidensia zo’n beetje alle spoeddiensten in handen. Hij vindt dat geen goede ontwikkeling. “Na acht uur ‘s avonds kun je nergens anders meer terecht. De tarieven voor spoed zijn vaak 2 à 3 keer hoger dan een de kosten van een normaal consult. Als je een hond hebt met een gedraaide maag, is het de vraag of hij de volgende dag nog haalt. Dan ga je niet wachten tot maandagmorgen je eigen dierenarts weer open is.”

Rotterdamse kliniek houdt tarieven laag

Viktor Meijer eigenaar van de dierenklinieken Dr Woof in Rotterdam kiest er bewust voor zijn tarieven zo laag mogelijk te houden. Hij wil dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Zelfs hondenbezitters uit Den Haag komen bij hem op spreekuur.

Reactie AniCura

AniCura laat in een reactie aan Kassa het volgende weten:

“We hebben begrip voor de situatie waarin er niet genoeg geld is voor de behandeling van een geliefd huisdier. Dat betreuren wij. Onze dierenartsen hebben een passie voor dieren en zullen altijd kijken naar de best mogelijke oplossing in zo’n situatie.

We staan voor diergeneeskunde van hoge kwaliteit en willen zorg voor een eerlijke prijs leveren voor al onze klanten."

