NS en ProRail voorzien een "pittig najaar" met meer vertragingen

Treinreizigers moeten ernstig rekening houden met de nodige extra vertragingen op het spoor. Topman Wouter Koolmees van de Nederlandse Spoorwegen (NS) verwacht een "pittig najaar" voor de reizigers.

Het gaat de NS en spoorbeheerder ProRail de komende herfst waarschijnlijk niet gaat lukken om voldoende treinen op tijd te laten rijden. "De realiteit is dat onze problemen niet zomaar verholpen zijn. Wanneer ze zijn opgelost weet ik niet", zegt Koolmees.

Diverse oorzaken voor vertragingen

Waardoor verwachten NS en spoorbeheerder ProRail meer vertragingen? Deze worden met name veroorzaakt door een tekort aan treinen, tijdelijke snelheidsbeperkingen op instabiele stukken spoor en meer werkzaamheden die de dienstregeling verstoren.

Verder kampt ProRail met personeelstekorten. "Er zijn zo weinig elektromonteurs, we hebben ze overal geprobeerd vandaan te halen", zegt topman John Voppen van de spoorbeheerder. Daardoor is nog weleens sprake van tegenvallers tijdens projecten. De NS wil haar eigen personeelstekorten tegengaan door meer monteurs, machinisten en conducteurs op te leiden. "We zijn volop aan het werven, de instroom is daardoor hoog en de opleidingen zitten vol", zegt Koolmees.

Rover: niet het moment om treinkaartjes duurder te maken

Vooral op de hogesnelheidslijnen (HSL) zijn er volgens NS-baas Koolmees "veel hoofdbrekens". Zo mogen treinen die normaal gesproken 300 kilometer per uur rijden op sommige stukken spoor maar 80 kilometer, omdat de viaducten waarover ze rijden te instabiel zijn.

Reizigersvereniging Rover herhaalt de oproep om voorlopig de toeslag op de hogesnelheidslijn af te schaffen."Extra dure kaartjes op een extra onbetrouwbaar traject, dat kun je mensen toch niet verkopen?", zegt Rover.

Ook hoopt de organisatie dat de dreigende prijsstijging van treinkaartjes en -abonnementen nog eens goed bekeken wordt. "Juist nu van de reiziger extra geduld wordt gevraagd, is dit geen fraai moment om met flinke prijsstijgingen te komen."

Minder dan negen op tien treinen rijden op tijd

De NS is verplicht om negen op de tien treinen op tijd te laten rijden via het hoofdrailnet. Lukt dat niet, dan kan het spoorbedrijf een boete krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nu is het zo dat er net geen negen op de tien treinen op tijd rijden. Op de hogesnelheidslijnen rijden er zelfs maar zeven op de tien treinen op tijd, terwijl dat er eigenlijk iets meer dan acht op de tien moeten zijn. "In de praktijk zien we dat we het niet voor elkaar krijgen en onbetrouwbaarder worden. Dan is het soms beter dat er een trein minder rijdt", zegt Voppen.