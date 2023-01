Niet te nat en niet te droog: met deze tips voorkom je schimmel in huis Vandaag • leestijd 5 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

De hoge energieprijzen hebben veel mensen ertoe aangezet om de thermostaat wat lager te zetten. Beter voor zowel de portemonnee als het milieu, maar potentieel minder goed voor de gezondheid. Want een koud en vochtig huis is dé ideale plek voor schimmels om zich te ontwikkelen. Hoe voorkom je vocht- en schimmelplekken? En wat moet je doen als ze zich eenmaal aan een muur of plafond hebben gehecht? We geven je tips.

Schimmel gedijt goed in een omgeving waar de luchtvochtigheid hoog en de temperatuur laag is. Ondanks dat we tot nu toe een redelijk zachte winter gehad hebben, zit de kans er natuurlijk altijd in dat we nog wat kou voor onze kiezen krijgen.

Gecombineerd met het feit dat de verwarming in veel huizen lager staat om op energiekosten te besparen, maakt dat schimmels sneller hun intrede doen. Gelukkig zijn er een aantal preventieve maatregelen die je kunt nemen.

Ventileer goed en maak grondig schoon

De belangrijkste tip om schimmels te voorkomen: probeer je huis goed te ventileren. Frisse en schone lucht door het huis laten stromen zorgt ervoor dat de vochtigheid beter afgevoerd kan worden, waardoor schimmels minder kans krijgen zich te ontwikkelen.

Daarnaast is het huis schoonhouden een belangrijke tip. Schimmels hechten zich namelijk sneller aan kalk en vuil. Door de tegels en voegen in natte ruimtes regelmatig schoon te maken, voorkom je groei van de micro-organismen.

De nadelige gezondheidseffecten van schimmel

Proberen om schimmels in je huis te voorkomen, is belangrijk omdat ze op den duur nadelige effecten voor je gezondheid kunnen hebben. Zo kunnen ze astma en andere luchtwegklachten verergeren en op lange termijn zelfs doen ontstaan, en ook kun je last krijgen van keelpijn, niezen, hoesten, een verstopte neus, piepende ademhaling en benauwdheid.

Meer weten? De GGD heeft er een informatief filmpje over.

Zorg voor een constante aanvoer van frisse lucht

Voor zowel de gezondheid als om schimmels te voorkomen, is het belangrijk om voor een constante aanvoer van frisse lucht te zorgen. Dit kun je doen door ramen en/of ventilatieroosters open of op een kier te zetten.

Verder is het raadzaam om ervoor te zorgen dat de frisse lucht zich ook binnenshuis goed kan verspreiden. Dit kan door het plaatsen van roosters in de muren of deuren, deuren open laten staan of zorgen dat er minimaal 1,5 cm tussen de onderkant van de deur en de vloer zit. Zo kan de lucht zich makkelijker verspreiden.

Koken, douchen of klussen? Extra ventileren!

Ben je bezig met koken, douchen, klussen of heb je veel mensen over de vloer? Het is dan belangrijk om extra te ventileren omdat er meer vocht wordt geproduceerd. Tijdens het koken is het sowieso verstandig om de afzuigkap te gebruiken tegen de luchtjes, maar het werkt ook voor her afvoeren van stoom. Een raam in de keuken op een kiertje zetten, draagt extra bij aan een goede af- en toevoer van frisse lucht.

Ook tijdens het douchen, kun je een raam openzetten om de vochtafvoer te bevorderen. Heb je echter een (mechanisch) ventilatiesysteem? Dan kun je daar beter gebruik van maken.

Door de koude lucht van buiten kan het namelijk ineens snel afkoelen, waardoor je juist last van condens en schimmels kunt krijgen. Maar, een raam openzetten is beter dan geen actie ondernemen. Twintig tot dertig minuten luchten is dan voldoende.

Voorkom verspreiding van vocht zoveel mogelijk

Daarnaast is het, mits het buiten droog is en je er de ruimte voor hebt, aan te raden om de was buiten te laten drogen in plaats van aan het wasrek of door middel van de droger. Zo houd je de vochtigheid buiten die van de natte kleding afkomt.

Ook de vloer goed droogmaken na het dweilen, de muren van de douche droogmaken na het douchen en het dichtdoen van de eventuele keukendeur tijdens het koken, kunnen helpen om (de verspreiding van) vocht te voorkomen.

Gebruik schimmelbestendige muurverf

Het kan in vochtige ruimtes, zoals de badkamer, de keuken en het washok, helpen om de muren te verven met schimmelbestendige muurverf. Deze heeft een preventieve werking en helpt schimmels voorkomen.

Heb je al last van schimmel? Verf er dan niet zomaar overheen. Behandel de schimmel eerst met een schimmelbestrijder.

Laat de temperatuur, waar mogelijk, niet te ver dalen

Een voor de hand liggende, maar misschien niet altijd haalbare tip, is om de temperatuur in huis niet te ver te laten zakken. Het beste is om de temperatuur overdag niet onder de 18 graden te laten komen.

’s Nachts is het verstandig de temperatuur niet onder de 15 graden te laten zakken, want beneden deze temperatuur ontstaat condensatie, wat dus weer voor schimmels kan zorgen.

Correct gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem

Sommige huizen hebben een ingebouwd centraal geregeld mechanisch afvoersysteem. Op verschillende plekken in het huis zitten dan ventielen in het plafond, die lucht afvoeren.

Om zo’n systeem goed te laten werken, is het belangrijk om de roosters en schachten regelmatig schoon te maken. Dit kun je in sommige gevallen zelf doen of je kunt daarvoor een onderhoudscontract afsluiten.

Precies weten hoe je zo’n systeem goed gebruikt en wat je kunt doen om het zuiniger te maken? Milieu Centraal geeft op deze website tips.

Ontvochtigers en vochtvreters gebruiken? Geen goed idee

Heb je veel vocht in huis en wilde je aan de slag met ontvochtigers en vochtvreters? Dat is volgens Milieu Centraal geen goed idee.

Ontvochtigers zijn elektrische apparaten die je kunt inzetten om vocht uit de lucht te halen. Deze helpen echter alleen wanneer ze in een kleine, afgesloten ruimte worden gebruikt. Daarnaast verbruiken ze ook nog eens veel stroom.

Vochtvreters zijn zogenaamde vocht absorberende zouten of gels. Deze zijn alleen bedoeld voor lichte vochtproblemen en werken wederom enkel in een kleine, afgesloten ruimte.

Toch last van schimmel? Dit moet je doen

Heb je, alle moeite ten spijt, toch last van schimmel? Dan kun je het best als volgt te werk gaan.

Gebruik geen zelfgemaakte mengsels om schimmel te verwijderen

Milieu Centraal raadt af om zelfgemaakte mengsels van soda, bleek of chloor. Doordat je zelf aan de slag gaat met mengen, bestaat er het risico dat de verhoudingen niet kloppen. Het middel kan hierdoor een gevaar vormen voor het milieu en je omgeving.

Het is volgens de organisatie het best om een schimmelbestrijder te kopen. Bij juist gebruik veroorzaakt deze geen milieuproblemen. Lees de gebruiksaanwijzing goed voor je er mee aan de slag gaat, zorg voor goede ventilatie en draag altijd handschoentjes, een mondkapje en iets om je ogen te beschermen. Door het boenen kunnen de schimmelsporen zich namelijk snel verspreiden. Ook is het slim om een harde, natte borstel te gebruiken in plaats van een zachte. Die verspreidt de schimmeldeeltjes namelijk sneller.

Heb je gevoelige luchtwegen? Laat iemand anders de schimmel dan voor je schoonmaken.

Milieu Centraal: Koop geen product zonder goedkeuring van Ctgb

Milieu Centraal raadt aan om nooit een product te kopen waar de ingrediënten niet op staan en enkel middelen te kopen die een toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hebben.

Een toegelaten middel herken je op de verpakking aan een nummer dat begint met 'NL', 'EU' of eindigt op een 'N'.

Toch aan de slag met zelfgemaakte middelen

Wil je toch iets natuurlijkers proberen om de schimmel te bestrijden? Je kunt in dit artikel wat we eerder schreven, lezen hoe je dat kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld bleek of chloor gebruiken, maar dit moet je dan wel eerst verdunnen.

Let er wederom op dat je jezelf goed beschermt en ventileert voor je aan de slag gaat met het verwijderen van de schimmel.

Benader professionele bestrijders bij aanhoudende overlast

Blijf je maar last houden van schimmel, ook terwijl je goed ventileert of al een bestrijdingsmiddel hebt gebruikt? Je kunt dan het beste professionele bestrijders inschakelen. Erkende professionele bestrijders kun je vinden via het kennis- en adviescentrum KAD.