Netflix: "Vanaf dit najaar extra betalen voor delen account" Vandaag

Netflix gaat gebruikers die accounts delen met personen buiten hun gezin daar vanaf dit najaar extra voor laten betalen. Vanaf het vierde kwartaal van 2022 wordt bovendien een goedkoper abonnement met advertenties geïntroduceerd.

Dat meldt The New York Times in een artikel dat achter een betaalmuur zit. De plannen waren onlangs aangekondigd en zijn het gevolg van recente kwartaalcijfers die een duidelijke trendbreuk markeren. Voor het eerst in tien jaar nam het aantal abonnees namelijk af.

Toegenomen concurrentie en een versplinterd streaminglandschap

Over de afname van het aantal abonnees gesproken, daar zijn een aantal redenen voor. Vanwege toegenomen concurrentie is er sprake van aanzienlijke versplintering in het streaminglandschap. Denk maar eens aan Amazon Prime, Disney+, HBO Max en binnen Nederland ook Videoland.

Daarvan is Netflix overigens een stuk duurder dan de alternatieven, en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zeker nu de torenhoge inflatie en een daling van de koopkracht mensen ertoe dwingt om eens wat kritischer naar het huishoudboekje te kijken.

Veel huishoudens abonneren zich uit kostenoverwegingen immers niet op alle denkbare streamingdiensten, en het delen van accountgegevens is een handig trucje om dit te omzeilen. Door het delen van accounts loopt Netflix echter geld mis van potentiële abonnees, want naar het schijnt zijn er wereldwijd zo'n 100 miljoen mensen die meeliften op andermans Netflix-account.

En dat behoort op korte termijn tot het verleden, als het aan Netflix ligt. Zoals topman Reed Hastings vorige maand zei: "We moeten geld aan ze verdienen."

In praktische zin kijkt Netflix dan naar IP-adressen. Worden daar bepaalde onregelmatigheden in geconstateerd, zoals – min of meer – gelijktijdig gebruik van één account op verschillende locaties? Dan krijgt de abonneehouder het verzoek om voortaan extra te betalen. Delen wordt dus niet verboden, er worden simpelweg extra kosten voor in rekening gebracht.

Goedkoper abonnement, maar mét advertenties

Ook is bekendgemaakt dat er een goedkoper Netflix-abonnement komt. Daarbij is het echter wel de bedoeling dat je als kijker advertenties voorgeschoteld krijgt.

Daarmee volgt de streaminggigant het voorbeeld van enkele concurrenten, want aanbieders zoals Videoland bieden deze optie al. Disney+ volgt in de loop van dit jaar.

Wijzigingen gaan eerder in dan verwacht

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een periode van twee jaar zou worden uitgetrokken om te kijken of zo'n abonnement met advertenties haalbaar is. Maar The New York Times stelt dat de lancering van dit abonnementsmodel naar voren is gehaald.

Volgens interne documenten van Netflix wordt gesproken van een "snel en ambitieus plan". Al valt niet uit te sluiten dat de wijzigingen met spoed worden doorgevoerd omdat Netflix naar verwachting nog meer abonnees gaat verliezen door de concurrentie met alternatieve aanbieders en mensen die noodgedwongen moeten bezuinigen op niet-essentiële uitgaven.

Bron: The New York Times, RTL Nieuws