Nepkortingen van webwinkel Wish zijn verleden tijd

27 jul. 2022 - 10:22

In de aanbieding 2 voor 1, tja en als je het omrekent en vergelijkt met de prijs ervoor blijkt dat je 2 voor de prijs van 2 is en niets gratis. Vervolgens lopende door de winkels en jawel er is weer en voordeel b.v. van groente daarbij wordt afprijzingen gedaan en je verondersteld hetzelfde gewicht als voor heen edoch je kijkt naar het gewicht en deze blijkt 100 gram lager te liggen, gevolg je betaald precies hetzelfde. Dan de verpakkingen die gebruikt worden zoooooo dat is een groot pak vol b.v. ontbijtgranen, kom thuis opent het is slecht voor 3/4 gevuld. Fit geld voor vele produkten en hoe hete het ook over die stikstof ....... het houdt in dat ieder 4de doos gewoon lucht is en getransporteerd wordt, geproduceerd enz enz dergelijke artikelen staan niet op zich. Neem b.v. de honing macaroni zelfde verhaal niet volledig gevuld. Volgens mij zijn ze daar bij het ACM behoorlijk ingedut oproep om eens goed wakker te worden en de leveranciers te verplichten tot een verpakking die vol is, niet te sjoemelen met prijzen en even min met het gewicht. Verpakking aan te passen aan wat er in zit.

1 Reactie