Nederlandse klanten betalen miljoenen euro's meer voor A-merken dan in buurlanden

Klanten betalen in de Nederlandse supermarkten op jaarbasis miljoenen euro’s meer voor internationale bekende A-merken dan in Duitse of Franse supermarkten. Dat meldt de Telegraaf. De online supermarkt Picnic geeft aan de grote prijsverschillen soms onverklaarbaar te vinden.

Volgende week gaat er vanuit Picnic een campagne van start die het prijsverschil blootlegt van bekende A-merken in verschillende Europese landen. Daarnaast verkoopt het bedrijf enkel de merkartikelen die ze hebben ingekocht waar deze het goedkoopst zijn.

Het is een reactie op multinationals die volgens Picnic ’onethisch’ handelen. Ze steken het geld dat eigenlijk bij de consument zou moeten blijven in eigen zak.

“Grote bedrijven maken twintig procent meer winst”

Joris Beckers, een van de medeoprichters van Picnic, stelt tegen De Telegraaf dat het “een schrijnende situatie is.”

Hij zegt dat Nederlanders door de inflatie zo’n 12 tot 14 procent meer aan boodschappen betalen, terwijl de grote multinationals, zoals Coca-Cola en Unilever, twintig procent meer winst maken.

“Kostenvoordelen worden niet doorberekend aan consument”

Waar komt die winst van de multinationals vandaan komt ? Beckers stelt tegen De Telegraaf dat dat door het volgende komt. “Bedrijven hebben de productie van hun A-merken voor de hele Europese Unie geconcentreerd in grote fabrieken.” Dit levert dan weer grote kostenvoordelen op, maar die worden volgens hem niet doorberekend aan de consument.

“De kostprijs per product is bijna identiek, maar de prijsverschillen per land zijn gigantisch.” Dat is ook de reden dat Nederlanders veel meer geld betalen voor dezelfde producten die in buurlanden veel goedkoper zijn.

Reacties van bedrijven

De Telegraaf vroeg Ferrero, Unilever, Pepsico en Procter & Gamble om een reactie. Ferrero ging daar niet op. Coca-Cola vertelt dat “datgene wat in Nederland verkocht wordt, voornamelijk in een fabriek in Dongen wordt geproduceerd.” Ze zouden de Europese wet- en regelgeving volgen.

Unilever geeft aan dat de prijs van ingrediënten, materialen en logistiek per land verschillen, wat zou leiden tot de verschillen in prijs. Procter & Gamble en Pepsico konden niet op tijd op de inhoudelijk vragen van de Telegraaf reageren.

Bron: Telegraaf