Natuurgeweld op vakantie, wat vergoedt de verzekering?

Fikse hagelbuien, overstromingen en bosbranden. Deze vormen van natuurgeweld lijken vakantiegangers in Europa steeds vaker te treffen. Ben je eigenlijk wel verzekerd voor het uitduiken van je auto na een hagelbui of een terugkeer naar huis als je (sta)caravan wegspoelt bij een overstroming? In dit artikel lees je de belangrijkste dingen die je moet weten.

Autoschade door hagel of storm

In de meeste gevallen is je auto in het buitenland net zo verzekerd als in Nederland. Op de groene kaart van je autoverzekering zie je in welke landen je autoverzekering geldig is. Vrijwel alle Europese landen staan hierop. Als je dus bijvoorbeeld in Spanje, Frankrijk of Italië te maken krijgt met een storm- of hagelschade aan je auto, ben je hiervoor verzekerd als je WA+ beperkt casco of een allrisk verzekering hebt. Dit geldt ook als je auto een overstroming of brand beschadigd is. Een WA-verzekering vergoedt alleen schades die je met de auto toebrengt aan anderen, dus geen schades aan je eigen auto.

Neem bij schade altijd contact op met je autoverzekeraar. De medewerkers bekijken samen met je of je nog veilig kan rijden of dat de auto ter plekke gerepareerd moet worden. Helaas kan de wachttijd voor reparaties ter plekke flink oplopen bij rampen of grote storm- en hagelbuien.

Hoe zit het met schade aan je caravan?

Een caravan is bij de meeste verzekeraars alleen verzekerd tegen hagel- en stormschade als je hiervoor een aparte dekking hebt afgesloten bij de verzekeraar. Zeker als je met de caravan op vakantie gaat in seizoenen of naar plekken waar hevige storm- en hagelbuien regelmatig voorkomen, is het dus verstandig deze dekking af te sluiten. Voordeel van de zo’n aanvullende dekking is ook dat schade aan je luifel of voortent bij hagel en storm ook is meeverzekerd.

Als je caravan wegspoelt bij een overstroming over door een overslaande bosbrand afbrandt, ben je hiervoor wel verzekerd met je caravanverzekering.

Wat vergoedt je reisverzekering?

De reisverzekering vergoedt schade aan je bagage, maar is er ook voor als je onverwacht langer moet blijven op je vakantiebestemming. Als je door de overstroming, stormen of bosbrand niet naar huis kunt en dus langer op je vakantiebestemming moet blijven, vergoedt je reisverzekering de extra reis- en verblijfkosten.

Neem wel altijd contact met de alarmcentrale van je reisverzekering voor je extra kosten maakt. Zij kunnen je vertellen welke kosten je vergoed kunt krijgen. Zo voorkom je dat zaken achteraf niet vergoed worden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je een dure hotelsuite boekt als er ook goedkopere overnachtingsopties zijn.

Vakantie annuleren vanwege natuurramp

Als je geplande hotel, vakantiehuis of camping zodanig beschadigd is dat je er niet meer kunt verblijven en er geen andere verblijfplaats beschikbaar is, dan vergoedt je annuleringsverzekering de annuleringskosten. Dit geldt zowel vóór vertrek of als je je vakantie voortijdig moet onderbreken.

Heb je je reis geboekt via een reisorganisatie? Dan vergoedt je annuleringsverzekering de kosten niet. Dit moet je reisorganisatie of het Calamiteitenfonds regelen.

Let op! Is een veilig verblijf op je vakantiebestemming nog steeds mogelijk, maar wil je zelf niet meer gaan? Bijvoorbeeld omdat je je er niet prettig bij voelt? Dan vergoedt je annuleringsverzekering de kosten niet.