Misleidende ‘van voor’ prijzen worden verboden. Dit moet je weten!

Verkopers mogen niet meer de prijs van een product in een korte tijd flink verhogen en vervolgens weer verlagen, om het daarna aan te bieden met een aantrekkelijke ‘van-voor’ prijs. Door deze truc worden producten als aanbieding of ‘goede deal’ gezien, maar het kabinet wil dat deze vorm van prijsmanipulatie stopt.

Vanaf medio mei mogen consumenten niet meer worden misleid met valse prijsverminderingen. De ministerraad stemde in met het voorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om dit te regelen.

In de nieuwe regels staat dat een winkel de ‘van-prijs’ dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding moet hebben aangehouden. De regelgeving is gebaseerd op een Europees besluit om deze manier van prijsaanduidingen overal in de EU te hanteren.