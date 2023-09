Minister geeft NS ruim 2 miljoen euro boete 09-03-2011 • leestijd 2 minuten • bewaren

De Nederlandse Spoorwegen krijgen een voorlopige boete van ruim 2 miljoen euro, omdat zij vorig jaar slecht hebben gepresteerd. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer geschreven, zo heeft het ministerie woensdag bekendgemaakt.

De NS krijgt de boete omdat te veel treinen vertraging hadden en reizigers ontevreden waren over de informatie bij verstoringen en het gebrek aan zitplaatsen.,,De reiziger moet kunnen vertrouwen op de trein. Die afspraak heb ik met de Nederlandse Spoorwegen en daar reken ik hen op af'', aldus Schultz van Haegen.

De voorlopige boete kan worden kwijtgescholden als de NS in 2011 beter presteert. De voorlopige boete is volgens het ministerie een prikkel om de prestaties te verbeteren. De boete van ruim 1,8 miljoen euro die de minister over 2009 oplegde is verlaagd naar een definitieve dwangsom van een half miljoen euro, omdat de NS de afgesproken prestaties verbeterde. Begin volgend jaar beslist Schultz van Haegen over de definitieve boete over 2010.

Jaarlijks scherpt de minister de prestatieafspraken van ProRail en NS aan. Als de organisaties hier niet aan voldoen, wil Schultz van Haegen in de toekomst een direct opeisbare boete opleggen en komt de herstelperiode dus te vervallen.

Met het ministerie is afgesproken dat ten minste 93 procent van de treinen op tijd moet rijden. Afgelopen januari bleek al dat maar 92,5 procent zonder vertragingen had gereden, meldde een woordvoerder van de NS. De pijn zat hem vooral in de zware herfst- en winterperiode. Ook had de NS last van enkele incidenten die voor flink wat vertragingen zorgden, zoals de brand in de verkeersleidingpost in Utrecht. ANP