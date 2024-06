Meta stopt AI-trainingsplannen in Europa na privacyklachten

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gaat de plannen om gebruikersdata in Europa te gebruiken voor het trainen van kunstmatige intelligentie (AI) niet doorzetten. Dit besluit komt na vele klachten van Europese toezichthouders over privacyzorgen, volgens de Ierse privacywaakhond.

De Oostenrijkse privacyorganisatie None of your business (NOYB) diende daarop klachten in bij meerdere Europese landen, omdat Meta onrechtmatig persoonlijke gegevens wilde inzetten. Volgens deze organisatie wilde Meta alle informatie die sinds 2007 is verzameld, gebruiken voor AI-training.