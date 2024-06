Wil je niet dat Instagram en Facebook jouw posts gebruiken voor AI-training?

Meta en de privacy van gebruikers blijft de gemoederen bezighouden. Het nieuwste plan van de socialemediagigant is om foto's en posts op Instagram en Facebook te gebruiken om AI-technologie te trainen. Wil je als gebruiker dat jouw bijdragen niet worden gebruikt voor deze doeleinden? Dan moet je zélf in actie komen en een online bezwaarformulier invullen. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.

De Europese privacy-organisatie None of your business (NOYB) heeft in Nederland en 10 andere Europese landen bezwaar ingediend tegen de voornemens van Meta. "In plaats van gebruikers om toestemming te vragen via een opt-in, voert Meta aan dat het een legitiem belang heeft dat zwaarder weegt dan het fundamentele recht op gegevensbescherming van gebruikers", zegt NOYB in een verklaring. "Als gegevens van gebruikers eenmaal in het systeem staan, lijken zij geen mogelijkheid te hebben om ze ooit te laten verwijderen."