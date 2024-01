Meta past Instagram aan om kinderen te beschermen 13-01-2024 • leestijd 2 minuten • 371 keer bekeken • bewaren

Moederbedrijf Meta neemt maatregelen om minderjarigen op Instagram en Facebook beter te beschermen tegen schadelijke content. Dat maakte het bedrijf in een persbericht bekend. De stap komt nadat de Europese Unie met de Digital Services Act grote tech-bedrijven onder druk zet om allerlei verbeteringen door te voeren en in de Verenigde Staten door liefst 42 staten een rechtszaak tegen Meta is aangespannen. Dat Meta de stap nu zet is geen toeval volgens Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA.

Kassa had recent al uitgebreid aandacht voor de schadelijke elementen voor kinderen van sociale media als Instagram en TikTok. De sociale media lijken zo verslavend mogelijk te zijn gemaakt. Zo krijgen minderjarige gebruikers van Instagram volgens de Amerikaanse aanklacht tot 5000 notificaties per dag van de app.

Deskundigen wijzen ook op de oneindigheid van sociale media. Gebruikers kunnen uren en uren achter elkaar op de platforms zitten. Ook zou bijvoorbeeld Instagram gebruik maken van de effecten van dopamine zoals ook gokkasten dat doen.

Deze reportage maakten we vorige maand over jongeren en socialmedia-verslaving. Het artikel gaat verder na onderstaande video.

Schadelijke content: zelfbeschadiging, suïcide en eetstoornissen

Naast de verslavende elementen van sociale media kan ook de content een probleem zijn. Minderjarigen kunnen worden blootgesteld aan posts over bijvoorbeeld zelfbeschadiging, suïcide of eetstoornissen. Volgens een persbericht wil moederbedrijf Meta daar nu bij Instagram en Facebook wat aan doen.

Zo wordt schadelijke content op minder plaatsen in de app zichtbaar voor minderjarigen. En als jongere gebruikers zelf zoeken naar zelfbeschadiging, suïcide of eetstoornissen, worden ze voortaan verwezen naar experts die hulp kunnen bieden.

Andere aanpassingen zijn dat bij minderjarigen voortaan standaard de meest veilige instellingen zijn aangezet en ze alleen een bericht kunnen krijgen van volgers.

"Geen woord gerept over verslavende elementen"

Paul Tang, Europarlementslid namens de PvdA, is voorzichtig positief over de maatregelen van Meta, maar het is volgens hem nog wel te weinig. Tang wijst erop dat de maatregelen enkel lijken te gaan over de schadelijke content op Instagram en Facebook.

Op de verslavende elementen van de beide platforms wordt door Meta niet ingegaan.

Dat het bedrijf deze maatregelen nu neemt, is volgens Tang overigens geen toeval. In zijn ogen zet Meta deze stappen onder druk van de Digital Services Act (DSA). Deze relatief nieuwe Europese wet dwingt grote tech-bedrijven zoals sociale media zelf de risico’s van hun producten in kaart te brengen en daar zo nodig verbeteringen in aan te brengen.