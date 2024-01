Europese wetgeving nodig om jongeren te beschermen voor social media 16-12-2023 • leestijd 2 minuten • 1172 keer bekeken • bewaren

Instagram is zo schadelijk en verslavend voor jongeren dat moederbedrijf Meta in de VS door maar liefst 42 staten is aangeklaagd. Volgens de aanklacht van de staat Massachusetts weet Meta dat Instagram slecht is voor de geestelijke gezondheid van kinderen, zijn daar ook oplossingen voor maar weigert het bedrijf het sociale medium aan te passen omdat dat slecht zou zijn voor de winstgevendheid. In Europa zou de nieuwe Digital Services Act kinderen moeten beschermen tegen sociale media. Maar volgens deskundigen zet dat te weinig zoden aan de dijk. Europees Parlementslid Kim van Sparrentak van GroenLinks wil daarom dat verslavende en schadelijke elementen worden verboden door de Europese Unie.

Tot wel 5000 notificaties per dag, oneindig scrollen, verslavende effecten vergelijkbaar met gokkasten, schadelijke plastische chirurgiefilters en een algoritme dat veel te veel content promoot over zelfmoord, zelfmutilatie, pesten, etc. De aanklacht tegen Instagram van de Amerikaanse staat Massachussets liegt er niet om. En niet alleen zou het sociale medium schadelijk zijn, Meta zou dat ook weten, werkende oplossingen niet gebruiken en in het openbaar een veel positiever beeld schetsen dan uit interne data en onderzoeken blijkt.

Nieuwe Europese wet

In Europa is er ook steeds meer kritiek op de verslavende en schadelijke effecten van sociale media als Instagram en TikTok op kinderen en jongeren. Met de nieuwe Europese Digital Services Act zouden ook minderjarigen beter beschermd moeten worden. Vanaf februari moeten grote online bedrijven waaronder de bekende sociale media een eigen analyse hebben gemaakt van de schadelijke kanten van hun product voor minderjarigen en een plan van aanpak hebben om dit aan te pakken.

Inspanningsverplichting

Maar het gaat hier slechts om een inspanningsverplichting stelt Kim van Sparrentak, Europarlementslid namens GroenLinks. Van Sparrentak is bang dat daardoor een spel ontstaat tussen de EU en grote tech-bedrijven die aangeven dat ze wel hun best doen om de schadelijke effecten te beperken, maar dat dat keer op keer toch niet lukt. Zij wil daarom dat de DSA wordt aangevuld met een wet die schadelijke en verslavende elementen simpelweg verbiedt. Een oproep aan de Europese Commissie om zo’n wet te maken is deze week met brede steun aangenomen door het Europees Parlement. Van Sparrentak verwacht dat de nieuwe wet er na de Europese verkiezingen komende zomer kan zijn.

Meta reageerde niet op vragen van Kassa. In Amerikaanse media laat het bedrijf weten het jammer te vinden dat de staten niet constructief met Meta willen samenwerken om tot regelgeving te komen, maar in plaats daarvan kiezen voor een rechtszaak.