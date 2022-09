Met 12 procent de hoogste inflatie in Nederland ooit Vandaag • leestijd 2 minuten • 185 keer bekeken • bewaren

De inflatie in Nederland is in augustus opgelopen tot 12 procent, waar dat een maand eerder nog 10,3 procent was. Hoofdschuldige is de hoge energierekening, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de eigen rekenmethode.

Het CBS houdt met de eigen rekenmethode onder andere de kosten bij voor wonen, waaronder ook de huurprijzen. Niet eerder was de inflatie zo hoog. Het vorige record stamt uit januari 1975, toen de inflatie volgens het CBS 11,1 procent was. Ook het Europees geharmoniseerde inflatiecijfer is hoog: de prijzen in Nederland zijn in doorsnee met 13,6 procent gestegen.

Hoge energiekosten, kleding en voeding duurder

Energie was in augustus 151 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was dit nog 108 procent. Maar niet alleen energie: ook kleding en voeding zijn duurder geworden en droegen bij aan de inflatie. De gestegen prijzen van pastaproducten hadden hier het grootste aandeel in.

Motorbrandstoffen stegen op jaarbasis dan weer minder hard dan een maand eerder. In augustus waren motorbrandstoffen 16,7 procent duurder dan in dezelfde maand eerder, tegenover 24,6 procent in juli. Dat drukte de inflatie nog enigszins.

Druk op de Europese Centrale Bank

De steeds oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog sterker te verhogen. De ECB komt donderdag met een nieuw rentebesluit. Er is een mogelijkheid dat de centrale bank de rente dan verhoogt met 0,75 procentpunt. In juli werd de rente met 0,5 procentpunt verhoogd.

Verschillende beleidsmakers van de centrale bank, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en Joachim Nagel van de Bundesbank, hebben gepleit voor een sterkere renteverhoging tegen de hoge inflatie.

Gevreesde recessie

Steeds meer economen vrezen dat de economie van de eurozone in een recessie kan belanden door renteverhogingen en de hoge inflatie. Dit omdat de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk komt te staan en mensen sneller de hand op de knip houden.

Ook moeten sommige bedrijven vanwege de productie stilleggen vanwege hoge energiekosten.