"Mensen met schulden komen in neerwaartse spiraal"

Schuldhulporganisatie Humantis waarschuwt voor het ontstaan van een "schuldenindustrie" in ons land. Om die te stoppen, is een online petitie gestart. "Als je een rekening niet kunt betalen, dan wordt die vele malen hoger. We staan in ons land toe dat mensen in een neerwaartse spiraal van schulden belanden", zegt Humanitas-directeur Jerzy Soetekouw.