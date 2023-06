Meerderheid Kamer: stop verkoop energiecontracten aan de deur of telefoon

Als het aan de Tweede Kamer ligt zijn we "spoedig" af van de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon. CDA'er Henri Bontenbal en Suzanne Kröger van GroenLinks deden een oproep daartoe en zij werden gesteund door de meerderheid. Zij wijzen op aanhoudende signalen van markttoezichthouder ACM over misstanden bij deze vormen van verkoop.