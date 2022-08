Maandag in Kassa: Alles over de torenhoge inflatie en de koopkrachtdaling Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Maandag 22 augustus is Kassa weer live op televisie. In de uitzending hebben we het over de enorme gevolgen van de torenhoge inflatie en de koopkrachtdaling. Veel mensen komen financieel in de knel en kunnen steeds moeilijker rondkomen. Wat betekent deze koopkrachtdaling nu in de praktijk? En wat moet eraan gebeuren?

Wil jij maandag in de studio iets vertellen over jouw zorgen over de steeds hogere kosten voor levensonderhoud? Mail dan naar bnnvara@kassa.nl.

Maar dat is niet alles, er staan nog wat onderwerpen voor je klaar.

Dropshipping

Ook kreeg Kassa veel klachten over een bepaalde webshop. Producten waren kwalitatief ondermaats, te duur en wat er niet duidelijk bij werd vermeld, is dat de retourzendingen naar een adres in China moesten. Klanten hadden niet door dat ze met een dropshipper in zee gingen. Waar moeten mensen op letten, waar moeten ze rekening mee houden en wat zijn hun rechten? Je ziet het in Kassa.

Rente-over-rente

Het Kifid oordeelde onlangs dat ABN AMRO klanten tóch moest compenseren voor te veel betaalde 'rente-over-rente', een onderwerp waar Kassa regelmatig aandacht aan heeft besteed. In de uitzending gaan we het hebben over wat dit voor klanten betekent.

Belbus: Huisadres wordt ineens een afhaalpunt

En ook de Belbus komt in actie. Frank uit Delft bestelt met regelmaat online. Maar bij één webshop gaat het mis, en niet bij de minste. In het systeem van bol.com is het adres van Frans om onverklaarbare redenen ineens aangemerkt als een pakketpunt, waardoor hij privé-bestellingen niet langer op zijn eigen huisadres kan ontvangen. Kan de Belbus het voor Frans oplossen?

Praat live mee tijdens de uitzending!

Praat tijdens de uitzending gezellig mee op Twitter. Gebruik #KassaTV in je tweet om mee te discussiëren. Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram en LinkedIn!

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met consumentennieuws en alles over Kassa? Meld je dan hier gratis aan en je blijft op de hoogte!

En heb je een consumentenvraag? Stel 'm dan op ons forum Vraag & Beantwoord.