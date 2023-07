Leveranciers babyproducten houden prijzen hoog, waarschuwt ACM theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Een aantal leveranciers van baby- en kinderproducten zetten winkeliers onder druk om prijzen van hun producten kunstmatig hoog te houden, zo waarschuwt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De toezichthouder waarschuwt dat dit niet de bedoeling is en houdt van meerdere bedrijven in de gaten of ze voldoen aan de regels. Ondernemingen die dat niet doen riskeren een flinke boete.

De signalen gaan over leveranciers van onder andere kinderwagens, autostoeltjes, draagzakken, speelgoed, flessen en spenen. Het lijkt er volgens de ACM op dat de leveranciers proberen in te spelen dat ouders doorgaans het beste willen voor hun kind. Ze zijn dan vaak minder kritisch en makkelijk bereid extra geld neer te tellen.

Tik op de vingers

Maar de leveranciers mogen helemaal niet zoveel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs hebben, verklaart Michiel Denkers, directeur Directie Mededinging bij de ACM. Hij benadrukt dat winkeliers zelfstandig de prijzen van de producten in hun winkel of webshop moeten kunnen bepalen. "Leveranciers mogen alleen een adviesprijs geven en geen druk uitoefenen op winkeliers om de consumentenprijs te verhogen of informatie geven over wat andere winkeliers met de prijzen doen."

Flinke boetes

De boete die overtreders van de regels riskeren als ze zich na de waarschuwing niet aan de regels houden, kan oplopen tot 900.000 euro of 10 procent van hun omzet. De ACM heeft om de leveranciers en de winkeliers te helpen ook een zogenoemde adviesprijscheck gemaakt. Leveranciers kunnen met behulp daarvan nagaan of ze de regels naleven. Voor winkeliers maakt dit het volgens de toezichthouder mogelijk om te controleren of hun leverancier niet meer invloed uitoefent dan is toegestaan. ANP