"Levensgevaarlijke remsysteem scootmobiel moet worden aangepast"

De KBO-PCOB is klaar met de ongelukken met scootmobielen en pleit ervoor om het remsysteem aan te passen. Volgens Ingrid Rep, directeur van de seniorenorganisatie, is de rem levensgevaarlijk. De meeste scootmobielen zijn uitgerust met een remsysteem waarbij je niet moet knijpen, maar juist de gashendel moet loslaten. "Dat druist totaal in tegen de menselijke intuïtie", aldus Rep.