Leven met zo min mogelijk afval? Zo maak je een begin Vandaag • leestijd 4 minuten • 1540 keer bekeken • bewaren

Om bijna alles wat je koopt zit tegenwoordig een verpakking. Of het nu om je nieuwe laptop of je sperziebonen gaat, aan het eind van de dag zit je prullenbak bomvol of voor je het weet ben je weer onderweg naar de milieustraat. Soms zou je willen dat je niet zoveel verpakking hoeft te gebruiken. Maar hoe doe je dat? Mariska Joustra van Milieu Centraal geeft ons tips.

Natuurlijk ontkom je er niet aan om afval weg te gooien, maar je kunt wel op z’n minst proberen om zo min mogelijk afval te produceren. Om hier aandacht aan te besteden introduceert Milieu Centraal De Week Zonder Afval, die loopt van 30 mei tot en met 5 juni. Mariska Joustra van Milieu Centraal weet wat je zelf kan doen.

Circulaire economie

Eén van de manieren om een leefbare planeet te behouden, is slimmer omgaan met afval.

“Zo kunnen wij toewerken naar een circulaire economie in 2050”, legt Mariska Joustra uit. “Dit betekent dat we alles wat we weggooien opnieuw kunnen gebruiken.”

Omdat je niet van de ene op de andere dag van je afval afkomt, heeft Milieu Centraal een aantal praktische tips voor consumenten om de eerste stappen te zetten. “Als we allemaal iets doen, dan is er meer mogelijk dan je zou denken”, aldus de woordvoerder van het kenniscentrum.

Je kunt een bijdrage leveren door bijvoorbeeld zuinig op spullen te zijn, ze langer te gebruiken of ze te repareren in plaats van weg te gooien.

Tegengaan van verspilling

Soms koop je in de supermarkt iets waarvan je denkt dat het op is. Als je weer thuiskomt kom je erachter dat je er nog een paar pakken van hebt liggen. “Dat is zonde”, zegt Joustra. “Winkel daarom met een boodschappenlijstje. Ons advies is om twee keer in de week groenten en/of fruit te kopen. Dan heb je niet de pech dat je het na een week moet weggooien.” Ook adviseert zij om te koken op maat en om een kliekjesdag in te voeren.

Verder raadt Joustra aan om goed op een THT- of TGT-datum te letten. Zo hoeft er minder voedsel te worden verspild. “Wanneer een product met THT-datum nog goed ruikt en proeft kun je het vaak gewoon nog consumeren”.

Plak een sticker

Ontvang jij reclamefolders, maar lees je ze zelden of nooit? Je kunt dan een gratis nee-ja of nee-nee-sticker bij je gemeente ophalen. Hiermee bespaar je zo’n 1000 reclamefolders per jaar. De folders die je wél leest kun je ook online bekijken. Dat scheelt heel wat drukwerk (en plastic folie).

Niet wegwerpen, wel hergebruiken

De plastic soep is een groot probleem, stipt Joustra aan. “We gebruiken namelijk veel plastic.”

Het is handig om altijd een opvouwbaar tasje bij je te hebben. Zo hoef je in de supermarkt geen plastic tasje te kopen. Sinds de plastic tasjes niet meer gratis zijn, gebruiken mensen er gemiddeld toch nog steeds vijftig per jaar, aldus Milieu Centraal. De organisatie tekent aan dat een papieren tas geen beter alternatief is. Het is misschien zelfs nog meer milieubelastend dan de plastic-variant.

Niet alleen plastic, maar ook ander afval zouden we soms op simpele manieren kunnen voorkomen. Denk aan het meenemen van je eigen koffiebeker (scheelt wegwerpbekers) en een eigen waterfles die je opnieuw kunt vullen.

Geen wattenstaafjes van plastic

Wattenstaafjes zijn ook zeer milieubelastend. Het behoort tot de meest gevonden plastic items aan de kust, aldus Het Wereld Natuur Fonds. Je kunt ook wattenstaafjes van bamboe of metaal gebruiken.

Lekker weer? Neem dan een ijsje op een hoorntje, zo hoef je niet een bakje met (plastic) lepel weg te gooien.

Spullen delen en lenen

“Sommige dingen gebruik je niet veel meer, maar zijn wel nog lang goed”, zegt Joustra. “Denk aan een boek, dat kan tientallen keren worden gelezen. Je kunt het dan lenen of doorgeven aan elkaar.”

Ook zijn er sommige producten die je maar heel even gebruikt zoals spullen voor kamperen of een sneeuwvakantie. Maar ook voor een feestje of andere dingen. “We hebben echt niet allemaal een statafel nodig of een klopboor”.

Repareren van producten

Soms het heb je het gevoel dat wanneer iets kapot is je meteen een nieuwe nodig hebt. “Terwijl je iets gewoon kan repareren, als je wat tijd en moeite instopt.” Joustra noemt als voorbeeld het koffiezetapparaat. “Die moet vaak simpelweg ontkalkt worden en daarna doet hij het gewoon weer”. Zo heb je langer plezier van het apparaat. “Repareren is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee.”

Weet je niet hoe je het kunt repareren? Ga dan is een keer naar een Repair Café. De stichting achter deze organisatie heeft inmiddels een netwerk aan plekken waar je met je kapotte apparaat naar toe kunt voor een tweede leven.

Tweedehands, je eerste keus

Zoek je een nieuw meubel? Ga dan voor een exemplaar dat van goede kwaliteit is en lang meegaat. Wellicht wordt het later een gewild item. “Het mooiste is dat je het via een daarvoor bestemd platform weer kan doorverkopen. Maar je kunt het ook bij de kringloopwinkel halen. Maak van tweedehands je eerste keus.”

Wil je verder weten hoe je een bestaan met minder afval vorm kunt geven? Tijdens De Week Zonder Afval word je verder op weg geholpen. Zo is er een tijdelijke een pop-up store op Utrecht Centraal Station waar je verpakkingsvrij boodschappen kunt doen en vintage kleding kan krijgen. Ook kun je meedoen aan wandeltours, zoomsessies en lees je online waar je met bepaald afval terechtkan.