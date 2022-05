Let op: Politie waarschuwt voor meerdere onbetrouwbare webshops!

11 mei 2022 - 15:07

Goed dat men (politie.nl) het meldt, maar het is dweilen met de kraan open. Het belangrijkst is dat wanneer men iets wil bestellen via een website, dat men eerst wat onderzoek doet. Er zijn een paar vuistregels: 1. Een aanbieding die te mooi is om waar te zijn is meestal te mooi om waar te zijn. 2. Controleer op betrouwbaarheid van de site, bijvoorbeeld via nl.trustpilot.com, klacht.nl en klachtenkompas.nl 3. Klik op het logo (controleer eerst of de url echt naar bijvoorbeeld thuiswinkel.org gaat) en check of ze daadwerkelijk aangesloten zijn. 4. Zoek of er nog andere reviews zijn over de site. Voor elektronica en computerapparatuur is tweakers.net ook nuttig. 5. Een groot deel van de sites zijn drop-shippers. Dit is geen misleiding, maar alleen een site die uw geld int en vervolgens voor u het bij bekende Chinese webshops bestelt. Het is een soort service, hoewel wat dubieus. Zo accepteert men de retouren meestal niet en kan men geen informatie geven over wanneer het ontvangen wordt.