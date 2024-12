Lager eigen risico, zorgpremie stijgt in 2027 naar 200 euro per maand theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

In 2027 wordt het eigen risico verlaagd naar 165 euro in plaats van de huidige 385 euro. Daardoor neemt de vraag naar zorg flink toe en zal de maandelijkse zorgpremie oplopen tot 200 euro. Kortom, omdat het eigen risico daalt, wordt vaker een beroep gedaan op zorg en stijgt de premie van de zorgverzekering. Ouderen halen daar het meeste financiële voordeel uit, constateert het Centraal Planbureau (CPB).

Dit is voordeliger voor ouderen omdat zij minder flexibel zijn wat betreft hun vraag naar zorg. Daarom zijn het vooral ouderen die aanpassingen van het eigen risico merken in de portemonnee. "Ouderen zijn minder gevoelig voor veranderingen in het eigen risico, omdat zij doorgaans meer zorg nodig hebben", aldus CPB-programmaleider Anne-Fleur Roos.

Het team van Anne-Fleur Roos heeft de effecten onderzocht die een verandering van het eigen risico heeft op de zorgkosten, en in het verlengde daarvan dus ook op de hoogte van de zorgpremie. In dit onderzoek (via deze link integraal te lezen) werd rekening gehouden met verschillende criteria, namelijk het geslacht, de leeftijd en het inkomen.

Omgekeerd geldt dat jongeren juist prijsgevoeliger zijn. Een hoger eigen risico kan er dan ook voor zorgen dat jonge mensen eerder geneigd zijn om bepaalde zorg uit kostenoverwegingen juist te mijden, zo stelt Roos.

Komende twee jaar verandert er niets aan het eigen risico

Voor het onderzoek heeft het CPB gebruik gemaakt van een model dat voorspellingen kan maken op basis van data uit het verleden. Er is data geanalyseerd uit de periode 2011 tot en met 2019 om te kunnen voorspellen hoe wijzigingen op het vlak van het eigen risico van invloed kunnen zijn op de hoogte van de zorgpremie.

Het kabinet heeft plannen voor een forse verlaging van het eigen risico: het eigen risico wordt meer dan gehalveerd. Momenteel is het eigen risico nog 385 euro. Dit bedrag blijft zowel in 2025 als in 2026 ongewijzigd. In 2027 wordt het eigen risico echter teruggebracht naar 165 euro.

Deze forse verlaging van het eigen risico heeft naar verwachting tot gevolg dat mensen meer zorg gaan gebruiken, met naar verwachting dus een flinke stijging van de maandelijkse zorgpremie als gevolg.

Ouderen profiteren het meest van een lager eigen risico

De effecten van zowel het verhogen als het verlagen van het eigen risico zijn door het Centraal Planbureau onderzocht. Voor ouderen geldt dat een verhoging van het eigen risico doorgaans negatief uitpakt, want ouderen maken relatief vaker gebruik van zorg waar ze simpelweg niet zonder kunnen.

Omgekeerd geldt dan ook dat ouderen het meeste profiteren van een verlaging van het eigen risico.

Zijn er verschillen op basis van inkomen en geslacht?

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de effecten op verschillende leeftijdsgroepen. Ook is het zorggebruik van mannen en vrouwen vergeleken en is gekeken naar het zorggebruik van mensen met meer en minder financiële ruimte.

Opvallend is dat er tussen deze groepen weinig verschil zit. CPB-programmaleider Anne-Fleur Roos verwachtte juist dat mensen met een lager inkomen eerder geneigd zouden zijn om meer zorg te mijden naarmate het eigen risico stijgt, maar dit blijkt niet het geval.

"Liquiditeitsproblemen kunnen ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen wat minder zorg gebruiken. Tegelijkertijd is hun gezondheidstoestand minder goed dan mensen met een hoog inkomen, waardoor ze die zorg echt nodig hebben", zo vertelt ze aan De Telegraaf.

Dit gebeurt er volgend jaar met de premie van de basisverzekering