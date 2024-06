Kwetsbare inwoners Vlissingen krijgen er geen geld bij: FNV “onaangenaam verrast” Vandaag • leestijd 2 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Het plan van de Vlissingse gemeenteraad om de ‘inkomensgrens voor armoedebeleid’ te verhogen gaat niet door, zo meldt de Provinciale Zeeuwse Courant . Volgens het college van burgemeester en wethouders is er geen financiële ruimte voor deze plannen. Vakbond FNV laat weten "onaangenaam verrast" te zijn door de keuze van het college.

Kassa besteedde eerder dit jaar aandacht aan de situatie van inwoners van Vlissingen die onder de armoedegrens leven. Hieruit werd duidelijk dat de kwetsbare inwoners van Vlissingen slechter af zijn dan de inwoners van omliggende gemeenten. De 'inkomensgrens voor armoedebeleid’ ligt in Vlissingen op 110 procent. In Middelburg is dit bijvoorbeeld 130 procent.

Dit verschil betekent dat inwoners van Vlissingen met een inkomen dat maximaal tien procent hoger ligt dan het sociaal minimum een beroep kunnen doen op regelingen voor armoedebestrijding. In Middelburg kunnen inwoners met een inkomen dat maximaal 30 procent hoger is dan het sociaal minimum hier gebruik van maken.

“Geen ruimte voor verhogen inkomensgrens voor armoedebeleid”

Vlissingen heeft berekend dat het verhogen van de inkomensgrens voor armoedebeleid van 110 naar 120 procent de gemeente jaarlijks 1,6 miljoen euro zal kosten. Maar door de tekorten die er al zijn, ziet het gemeentebestuur geen financiële ruimte voor deze nieuwe plannen.

Volgens het gemeentebestuur spelen de stijgende kosten voor jeugdhulp een grote rol. Ook het aankomende ‘ravijnjaar’ 2026, waarin extra financiële tegenvallers worden verwacht, wordt als boosdoener gezien.

FNV “onaangenaam verrast”

Het besluit van het gemeentebestuur van Vlissingen is volgens de vakbond FNV “een klap in het gezicht van de kwetsbare burgers.” Vicevoorzitter Kitty Jong stelt dat de inwoners van Vlissingen aan hun lot worden overgelaten. “De gemeente heeft keer op keer beloften gedaan om de situatie van armere inwoners te verbeteren, maar draait deze nu zonder pardon terug. Dat is wreed en niet uit te leggen.”

De gemeente stelt dat er geen geld is voor een verruiming voor de inkomensgrens voor armoedebeleid, maar de FNV wijst erop dat er wel vele miljoenen voor bouwprojecten worden vrijgemaakt om het aanzien van de stad te verbeteren. Volgens Jong is het schrijnend om te zien dat de inwoners van Vlissingen die hulp en zorg nodig hebben in de kou laat staan. “De gemeente denkt wel aan zichzelf, maar laat haar eigen inwoners keihard in de steek.”

“College laat inwoners in de kou staan”

Ook gemeenteraadslid Pim Kraan van oppositiepartij Perspectief op Vlissingen vindt dat het college, tegen de wil van de raad in, de inwoners in de kou laat staan. “Daarnaast is het onzin dat er geen geld is, dat is een kwestie van prioriteiten. Het is niet te accepteren dat inwoners van Vlissingen met het laagste inkomen slechter af zijn dan hun buren in Middelburg en Veere.”

Bronnen: PZC, FNV