Kassa komt op voor de kwetsbare burgers in Vlissingen Gisteren • leestijd 3 minuten • 191 keer bekeken • bewaren

De afgelopen weken vertelden wij in Kassa het verhaal van inwoners van Vlissingen die financiële ondersteuning of zorg nodig hebben maar zich door de gemeente in de kou gezet voelen. Na onze uitzending ontving Kassa een reactie van het college van B&W: "Door uw framing en opeenstapeling van onjuistheden en stellingnames speelt u een discutabele rol in het opzetten van onze inwoners tegen de gemeente. U maakt daarvoor misbruik van kwetsbare mensen, die zich door u en de FNV vertegenwoordigd voelen."

Daarmee zijn wij het totaal oneens. Kassa snijdt met de items een misstand aan en neemt het daarbij juist op voor kwetsbare mensen. We bestrijden ten zeerste dat de we onjuiste informatie hebben verstrekt over het armoede- en zorgbeleid van de gemeente Vlissingen.

In de uitzending van 16 maart 2024 blikken we terug op de ontstane consternatie. De gemeente is uitgenodigd voor een gesprek in de studio, maar wilde niet komen. Wél in de studio is Kitty Jong, vice-voorzitter van vakbond FNV.

Schrijnende verhalen

Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV, schrijft in een reactie aan wethouder Vader:

"De verhalen die uit de zaal kwamen, waren – net als de eerdere uitzending van Kassa - schrijnend en zeer verontrustend. Ze móesten verteld worden. De raadsleden hadden de gelegenheid om daarop te reageren, al was er inderdaad nauwelijks gelegenheid om uitgebreid op individuele zaken in te gaan. Het gaat om het patroon. En het patroon is dat de gemeente Vlissingen ervoor kiest om fors te bezuinigen op armoedebeleid. En dat de gemeente op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, red.) de grens van het acceptabele overschrijdt. Hetgeen overigens niet in alle gevallen om geld gaat: het gaat ook om empathie, om het gevoel gezien en gehoord te worden én om een eerlijke kans."

Vlissingen staat onder financiële curatele van het Rijk

Kitty Jong weet dat Vlissingen – een artikel 12-gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege structureel slechte financiën – bezuinigingen voorgeschreven krijgt.

"Maar", zo zegt ze: "Desondanks vinden wij dat die bezuinigingen niet hoeven te worden afgewenteld op de kwetsbaarste inwoners, en al helemaal niet op hun kinderen."

Het college is het hier niet mee eens. In een brief van burgemeester en wethouders van Vlissingen aan de raadsleden schrijven zij: "Als het gaat om uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet zijn wij gebonden aan landelijke wetgeving. De manier waarop wij hier uitvoering aan geven, is vastgelegd in de Integrale verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2024."

Het college vervolgt: "Deze verordening is grotendeels gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Er is dus geen sprake van grote verschillen ten opzichte van andere gemeenten. Wel hebben wij in verband met de artikel-12 status een taakstelling op het sociaal domein opgelegd gekregen. Deze taakstelling realiseren wij niet door te bezuinigen op de individuele inwoner."

"Stel een onafhankelijke crisismanager aan"

De oppositiepartijen willen door middel van een raadsenquête onderzoeken of de zorg in Vlissingen effectief, toegankelijk en rechtvaardig is. Maar dat onderzoek komt er niet. Pim Kraan (fractie POV): "Als je ziet hoeveel mensen geraakt zijn door onze besluiten, dan moeten we serieus naar onszelf kijken. Dat geldt voor ons als raad, maar ook voor het college”.

Een meerderheid van de gemeenteraad is echter tegen zo'n enquête. Zij vinden het een te zwaar middel en een aantal partijen komen met een nieuw voorstel voor een extern onderzoek.

Kitty Jong heeft de situatie in Vlissingen aangekaart bij demissionair minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Jong zegt: "De oplossing moet wel degelijk deels uit Den Haag komen. Het is nodig dat er snel een onafhankelijke crisismanager aangesteld wordt die oplossingen gaat bieden voor alle schrijnende gevallen".

Eerdere reportages van Kassa

Op 17 februari 2024 besteedden we in de uitzending aandacht aan de chronisch zieke Jennifer, die van de gemeente Vlissingen niet de zorg krijgt die ze nodig heeft. Lees hier de bijbehorende dossiertekst en kijk de reportage.

Maar het verhaal van Jennifer staat niet op zichzelf: er zijn meer mensen in Vlissingen die niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Op 9 maart 2024 kwam deze problematiek in onderstaande Kassa-reportage aan bod. Lees hier de bijbehorende dossiertekst.