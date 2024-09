KPN verhoogt op 1 oktober 2024 de prijzen van mobiele abonnementen theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 110 keer bekeken • bewaren

Telecomprovider KPN gaat op 1 oktober 2024 de prijzen van mobiele abonnementen verhogen. Klanten met een mobiel abonnement dat vóór 1 juli 2024 is ingegaan, krijgen te maken met een prijsverhoging van 2,3 procent. Het gaat om een inflatiecorrectie.

Deze inflatiecorrectie is gebaseerd op het inflatiepercentage zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode juli 2023 tot en met juli 2024.

Welke klanten krijgen te maken met deze inflatiecorrectie?

Alle klanten van wie het mobiele abonnement vóór 1 juli 2024 is ingegaan, krijgen te maken deze inflatiecorrectie.

Klanten voor wie dit geldt, gaan vanaf oktober 2024 het nieuwe abonnementsbedrag betalen waar de inflatiecorrectie op is toegepast.

Hoe wordt het nieuwe maandbedrag door KPN berekend?

De verhoging wordt berekend over het basisbedrag (dus zonder alle kortingen of extra bundels) van het mobiele abonnement minus de bijbehorende korting op dit basisbedrag. Deze korting wordt op je factuur omschreven als "korting zolang je abonnement loopt".

De prijzen van andere bundels, de maandelijkse toestelkosten en ook de prijzen voor eventueel verbruik buiten je bundel blijven allemaal hetzelfde. Als voorbeeld noemt KPN de buitenlandbundel, Netflix of bellen per minuut.

KPN zegt verder: "Ook kortingen waarbij een vast bedrag is afgesproken, blijven hetzelfde. Bijvoorbeeld je Combivoordeel omdat je KPN Mobiel met KPN Internet combineert. Deze staat op je factuur als KPN Compleet (5,-) of Combivoordeel – Korting op Mobiel ( 2,50 / 5,- / 7,50 korting)."

Hoe weet je wat je extra gaat betalen?

Neem het basisbedrag van je abonnement, zonder alle kortingen of extra bundels. Daar trek je het bedrag dat op jouw factuur omschreven wordt als "Korting zodra je abonnement loopt" vanaf.

Het bedrag dat je overhoudt, vermenigvuldig je met 2,3 procent. Het bedrag dat uit deze rekensom komt, is de inflatiecorrectie die per 1 oktober 2024 op jouw telefoonrekening wordt toegepast. Dat ga je dus extra betalen.

Betaal jij nu 29,50 euro per maand? En wordt op jouw factuur een bedrag van 5,50 per maand genoemd bij "Korting zodra je abonnement loopt"? Dan is de rekensom 29,50 - 5,50 = 24 euro en vervolgens 24 euro x 2,3 procent = 0,55 euro inflatiecorrectie.

Wanneer stelt KPN jou op de hoogte?

Klanten worden in september 2024 geïnformeerd over de inflatiecorrectie. Deze aankondiging is te vinden op de factuur van deze maand en wordt ook benoemd in de begeleidende mail.

In oktober 2024 worden klanten óók geïnformeerd, en wel nadat het maandbedrag daadwerkelijk is aangepast. Ook dan zie je een melding over de inflatiecorrectie op de factuur en in de begeleidende mail.