Kosten voor parkeervergunning is in zes op de tien gemeenten gestegen

Wie een parkeervergunning nodig heeft om de auto in de buurt van de woning te mogen parkeren, betaalt daar in veel gevallen meer voor dan een paar jaar geleden. Uit onderzoek van het ANP is gebleken dat de kosten in zes op de tien gemeenten sinds 2021 zijn gestegen. Wat je precies betaalt, verschilt per gemeente.

Het ANP heeft dit onderzoek in 2021 uitgevoerd en besloot het onlangs nóg een keer te doen om te vergelijken in welk opzicht de prijzen van nu verschillen ten opzichte van de prijzen destijds.

Uit het onderzoek is gebleken dat in 147 van de 342 gemeenten minstens één gebied is waar een parkeervergunning vereist is. In sommige gemeenten zijn er meerdere vergunningszones met wisselende tarieven. In deze gevallen is het jaartarief van de duurste parkeervergunning als uitgangspunt genomen.

Gemiddeld stegen de tarieven van de duurste parkeervergunningen met bijna 9 procent.

In sommige gemeenten forse prijsstijgingen

Koploper is de gemeente Heerenveen. Automobilisten die in het centrum van de Friese gemeente wonen, betaalden in 2021 nog 45 euro per jaar voor hun parkeervergunning. Dit jaar is dat 100 euro. Dat gaat volgens de gemeente om een "kostendekkende verhoging die in één keer wordt doorgevoerd", aangezien er in voorgaande jaren geen verhoging is geweest.

Andere gemeenten waar de tarieven flink stegen, zijn Nijkerk (prijsstijging van 72 procent), Lochem (55 procent), Rijswijk (iets meer dan 52 procent), Den Haag (bijna 45 procent) en Gouda (ruim 44 procent).

Amsterdam heeft de duurste parkeervergunning

Wellicht weinig verrassend, maar Amsterdam kent de duurste parkeervergunning. De vergunning voor automobilisten die binnen de Singel in het centrum wonen, betalen dit jaar 630 euro voor hun vergunning. In 2021 was dit 568 euro.

Een parkeervergunning in het centrum van Utrecht kost 615 euro. Ook in de binnensteden van Groningen en Den Bosch is een parkeervergunning duur: automobilisten betalen daar respectievelijk 370 en 368 euro per jaar.

