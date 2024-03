Bezwaren tegen parkeerboetes massaal gehonoreerd theme-icon Geld • 23-03-2024 • leestijd 3 minuten • 11672 keer bekeken • bewaren

Automobilisten worden massaal onterecht op de bon geslingerd als ze parkeren in de Randstad. Dat blijkt uit navraag van Kassa bij de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het afgelopen jaar regende het bezwaren in deze gemeentes. Het merendeel van de mensen die bezwaar maakten, werd in het gelijk gesteld en kreeg de zogenoemde naheffingsaanslag parkeerbelasting van maximaal 76,70 euro terug.

< < < AANVULLING OP DE UITZENDING > > >

Er blijkt een fout te zijn geslopen in een van onze vragen aan verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. In 2023 was niet, zoals wij stelden, circa 11 procent van de verkeersboetes onterecht. Het moest zijn: circa 11 procent van de ingediende beroepen was gegrond.

De gemeente Amsterdam ontving vorig jaar ruim 95.000 bezwaren; bijna twee op de drie mensen (64 procent) die bezwaar maakten tegen hun parkeerboete werd in het gelijk gesteld.

Rotterdam kreeg ruim 100.000 bezwaren voor haar kiezen, waarvan maar liefst 75 procent gegrond bleek te zijn. Bij de gemeente Den Haag kwamen vorig jaar ruim 50.000 bezwaren, iets minder dan de helft (43%) haalde zijn gelijk.

Tot slot zijn vorig jaar in Utrecht bijna 110.000 naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd. De gemeente Utrecht kon nog niet aangeven hoeveel bezwaren gegrond waren.

Scanauto's maken veel fouten, met onterechte parkeerbonnen tot gevolg

Uit signalen die bij Kassa binnenkomen, blijkt dat veel fouten worden gemaakt door scanauto's die namens de gemeente controleren of iemand geen – of te weinig – parkeergeld heeft betaald.

Automobilisten kregen bijvoorbeeld onterecht een parkeerbon, terwijl ze helemaal niet geparkeerd stonden, maar aan het laden en lossen waren. Of er viel een boete op de mat, terwijl de ontvanger in het bezit was van een geldige parkeervergunning.

Of automobilisten konden bijvoorbeeld geen kaartje kopen, omdat de parkeerautomaten buiten gebruik waren.

De gemeente Amsterdam geeft aan dat een klein deel (16%) zélf een vergissing had begaan en tegemoet is gekomen. Deze mensen stonden bijvoorbeeld voor de eerste keer in een verkeerd vergunningsgebied geparkeerd of waren nét te laat met het overschrijven van een kenteken.

Duizenden klachten over verhoogde verkeersboetes

In beroep gaan tegen een verkeersboete (een zogenaamde Mulderbeschikking) kan eveneens lonen, blijkt uit navraag bij het Openbaar Ministerie. Het OM handelde vorig jaar bijna 330.000 beroepen af. 11 procent werd in gelijk gesteld door de officier van justitie. Duizenden anderen kregen uiteindelijk gelijk bij de kantonrechter.

De recente verhoging van de verkeersboetes – per 1 maart 2024 zijn ze met 10 procent gestegen – levert dit jaar naar verwachting een toename van het aantal beroepen op. Verkeersboete.nl, dat namens klanten parkeer- en verkeersboetes aanvecht, heeft inmiddels enkele duizenden aanvragen ontvangen van mensen die hun verhoogde boete hopen terug te draaien.

"Verkeersovertreding zwaarder bestraft dan een strafrechtelijke gedraging? Dat is niet uit te leggen"

Emeritus hoogleraar straf- en sanctierecht Henny Sackers stelt dat mensen in het gelijk gesteld kunnen worden, afhankelijk van welke kantonrechter ze treffen.

"Het is niet uit te leggen aan burgers dat een verkeersovertreding een veel zwaardere straf oplevert dan een strafrechtelijke gedraging. Dat is ook de kern van de adviezen die minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) heeft gekregen van het OM en de Raad van State. Maar die heeft ze helaas in de wind geslagen. Als de rechter in toenemende mate besluit de verhoging niet eerlijk te vinden, wordt de minister mogelijk gedwongen om die terug te draaien."

Foute parkeerboetes: ook deze gemeentes gaan vaak in de fout Deze gemeentes gaan vaak in de fout met parkeerboetes Andere gemeentes die veel de fout in gaan met parkeerboetes, zijn volgens Verkeersboete.nl de gemeentes Zaanstad, Almere, Alphen aan de Rijn, Zwolle, Breda en Diemen. Uit navraag van Kassa bij deze gemeentes blijkt het er inderdaad bezwaren te regenen. En met succes: veel mensen kregen gelijk!



Zaanstad ontving vorig jaar 4493 bezwaren. Meer dan de helft (2682) daarvan was gegrond.



Almere ontving vorig jaar 5587 bezwaren. Bijna de helft werd in het gelijk gesteld en kreeg zijn naheffingsaanslag parkeerbelasting terug.



Alphen aan de Rijn noteerde vorig jaar 10.424 bezwaren. Ruim 46 procent daarvan bleek gegrond te zijn.



Zwolle, Breda en Diemen leverden nog geen cijfers aan. Hoe maak je bezwaar tegen een parkeer- of verkeersboete?



Tegen een verkeersboete kun je in beroep gaan bij de officier van justitie, ook daarvoor kun je juridische hulp inschakelen. Wie het niet eens is met een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan zelf een bezwaar indienen of juridische hulp inschakelen.Tegen een verkeersboete kun je in beroep gaan bij de officier van justitie, ook daarvoor kun je juridische hulp inschakelen. Kijk op de website van het Openbaar Ministerie voor meer informatie over hoe je in beroep gaat tegen een verkeersboete. Oproep: Weet jij waar het onterecht boetes regent? Ken jij locaties waar het onterecht boetes regent door bijvoorbeeld overijverige flitspalen of scanwagens die er een potje van maken? Laat het ons weten via kassa@bnnvara.nl. We houden graag een vinger aan de pols!

Aanvulling donderdag 28 maart 2024

De gemeente Rotterdam laat in een nagekomen reactie weten dat in het overgrote merendeel van de gevallen het bezwaarschrift wordt toegekend vanwege het toepassen van de menselijke maat, bijvoorbeeld omdat iemand bij het parkeerapparaat per ongeluk een verkeerd kenteken had ingevoerd.

Wethouder Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit) van Rotterdam was afgelopen zaterdagavond helaas niet in de gelegenheid om in de uitzending van Kassa zelf een toelichting te geven. De redactie had hem daarvoor wel uitgenodigd.