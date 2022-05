Kopersbescherming van Marktplaats: Wat is het en is het veilig? 02-05-2022 • leestijd 5 minuten • 5468 keer bekeken • bewaren

Handelsplatform Marktplaats introduceert de functie 'Kopersbescherming' ter vervanging van 'Gelijk Oversteken', waarmee ze onlangs zijn gestopt. Wat is het verschil? Is dit een verbetering? Is het veilig? En beschermt het je beter tegen oplichting? In dit artikel leggen we het uit.

De functie Gelijk Oversteken bestond al geruime tijd, tot Marktplaats er eerder deze maand tamelijk abrupt de stekker uit trok.

Het idee achter de functie was dat kopers en verkopers veiliger zaken konden doen, omdat geld tijdelijk op een tussenrekening werd geparkeerd totdat kopers aangeven het product te hebben ontvangen. De verkoper krijgt het geld pas gestort zodra de koper aangeeft dat de transactie succesvol is afgerond. "Klinkt goed", zou je denken. En in veel gevallen is dat ook zo.

Niet waterdicht

Helaas bleek de functie toch niet helemaal bestand tegen fraudeurs en oplichters. Kopers konden namelijk zeggen dat ze niks hebben ontvangen, en verkopers konden in theorie iets heel anders opsturen, zoals beschadigde of goedkopere producten.

Op basis van de Track & Trace-code konden malafide verkopers 'bewijzen' dat ze in hun gelijk stonden. Deze code toont aan dat er wel degelijk een pakket is verstuurd, waarmee de suggestie wordt gewekt dat juist de koper niet het eerlijke verhaal vertelt. De Track & Trace-code geeft immers geen informatie over wat er precies is afgeleverd, slechts dat er op het opgegeven adres een pakket is bezorgd. En zie dan maar eens te bewijzen hoe de vork in de steel zit.

Ook werd het geld na zeven dagen vrijgegeven aan de verkoper, aangezien als leidraad gold dat kopers binnen zeven dagen moesten laten weten of het product was ontvangen. Daar kon in theorie ook mee worden gefraudeerd door na betaling bijvoorbeeld tijd te rekken met allerlei excuses. Oftewel, helemaal waterdicht was het systeem niet.

Niet alleen ontvangen, maar óók goedkeuren

Over de nieuwe service Kopersbescherming stelt Marktplaats het volgende: "De nieuwe service beschermt kopers wanneer het product niet of beschadigd aankomt of wanneer de inhoud van het pakket anders is dan afgesproken met de verkoper."

De aankoop moet door de koper dus niet alleen worden ontvangen, maar moet óók worden goedgekeurd. Marktplaats is eerder deze week begonnen met de uitrol en verwacht de functie binnen 1-2 weken voor alle gebruikers beschikbaar te hebben gesteld.

Annemarie Buitelaar, CEO van Marktplaats: "Met Kopersbescherming behouden we de beste ingrediënten van 'Gelijk Oversteken' en vullen deze aan met uitgebreidere en extra zekerheden. Bijvoorbeeld door eventuele zorgen over de staat van het product zoveel mogelijk weg te nemen."



Hoe werkt Kopersbescherming en wat kost het?

De functie is optioneel, geen verplichting, zo stelt Marktplaats. De service wordt uitgevoerd door Online Payment Platform (OPP), een betaalpartner van Marktplaats. Ook nu gaat het geld dat de koper overmaakt eerst naar een tussenrekening van OPP.

Als koper betaal je vijf procent van de aankoopprijs om van deze service gebruik te kunnen maken: het is in zekere zin een soort verzekering die de koper de garantie biedt dat de het gekochte product daadwerkelijk naar behoren wordt bezorgd. Als verkoper kost het je niks.

Kiest men ervoor om gebruik te maken van Kopersbescherming? Dan krijgen beide partijen daar meteen een bevestiging van in Marktplaats Berichten. Ze kunnen de status van de transactie volgen vanaf de betaling via de verzending en uiteindelijk tot de daadwerkelijke ontvangst van het product.

Marktplaats stelt verder dat kopers binnen zeven dagen moeten melden of er iets niet in orde is. Dat kan gaan om een niet-afgeleverd pakket, een pakket met daarin een beschadigde inhoud of een pakket met een andere inhoud dan wat vooraf is afgesproken. In dat geval keert Online Payment Platform de betaling niet uit aan de verkoper en kan de koper het geld terugkrijgen.

Laat de koper binnen zeven dagen niks horen? Dan krijgt de verkoper het geld gestort. In dat opzicht verandert er dus niet zo heel veel ten opzichte van de functie Gelijk Oversteken.

Is het systeem nu wel waterdicht?

Dat zal de praktijk moeten uitwijzen, al lijkt het erop dat er wat meer drempels worden opgeworpen om het kwaadwillende kopers en verkopers lastiger te maken.

Het voornaamste verschil lijkt te zijn dat de koper meer mogelijkheden krijgt om aan te geven op welk vlak het geleverde product niet overeenkomt met de verwachting, wil diegene het geld terug krijgen. Dat kan dus gaan om een in het geheel niet afgeleverd pakket, een pakket waarvan de inhoud is beschadigd, maar ook om goedkopere, kwalitatief ondermaatse alternatieven die moedwillig zijn opgestuurd.

Verkopers kunnen zich er daarentegen niet meer vanaf maken door simpelweg een Track & Trace-code te laten zien, is de verwachting. De nadruk komt meer te liggen op wat er precies is opgestuurd, in plaats van dat er iets is opgestuurd. En dat maakt frauderen lastiger.

Oplichting door kopers via deze functie ligt iets minder voor de hand. Een koper met slechte bedoelingen die denkt "ik betaal wel vijf procent van de aankoopprijs van die laptop voor kopersbescherming en zeg daarna dat het verkeerde product is opgestuurd", laat ook in de nieuwe situatie niet alleen een digitaal spoor achter, maar zal ook moeten bewijzen wat er niet klopt aan de transactie.

Het is dus enigszins riskant voor kopers die niet te goeder trouw zijn: de koper moet immers het volledige aankoopbedrag betalen voordat er iets wordt opgestuurd. Dat het geld dan eerst op een tussenrekening belandt en niet rechtstreeks naar de verkoper gaat, verandert daar niets aan. Al met al een tamelijk risicovolle investering waar weinig garanties tegenover staan.

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe Kopersbescherming-functie dus een verbetering.

Betaalpartner krijgt bemiddelaarsrol

Ook krijgt betaalpartner Online Payment Platform de mogelijkheid om als bemiddelaar op te treden en in het geval van een geschil te proberen om met beide partijen tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Daarover stelt Marktplaats: "Ook starten zij indien nodig extra onderzoek, bemiddelen ze bij geschillen, zijn ze beslissingsbevoegd en betalen ze de koper het aankoopbedrag terug wanneer die gelijk krijgt". Over het onderzoeksproces wordt verder niks gezegd: dat zal een

Maar 100% waterdicht bestaat eigenlijk niet: er blijft altijd sprake van een menselijke, enigszins onvoorspelbare component.

En reken maar dat oplichters tóch hun slag proberen te slaan door vervalste 'Marktplaats Kopersbescherming'-achtige namaaksites en -links online te gooien. Jij denkt dat je in een beveiligde Marktplaats-omgeving belandt, maar na het invoeren van je inloggegevens voor internetbankieren om een betaling te verwerken, gaan oplichters er met jouw banksaldo vandoor. Het is dan ook zaak dat je zelf goed oplet en blijft nadenken.