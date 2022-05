Marktplaats stopt met Gelijk Oversteken en komt met alternatief 13-04-2022 • leestijd 2 minuten • 6936 keer bekeken • bewaren

Online handelsplatform Marktplaats is per direct gestopt met de Gelijk Oversteken-functie. Deze functie was bedoeld om consumenten meer veiligheidsgaranties te bieden, omdat verkopers hun geld pas krijgen als de koper het bestelde object heeft ontvangen. Een alternatieve functie is in ontwikkeling.

Volgens Marktplaats is de functie voor nieuwe transacties al niet meer beschikbaar. Wel worden openstaande transacties die via de Gelijk Oversteken-functie zijn gedaan nog afgehandeld.

Voor het gebruik van Gelijk Oversteken werd een bedrag van 40 cent gerekend, plus een commissie van 4,5% van het aankoopbedrag.

Risico op oplichting: niet honderd procent veilig

Het idee achter Gelijk Oversteken is dat betalingen tijdelijk op een tussenrekening worden geparkeerd. Dat moest de kans op oplichting verkleinen, want pas zodra de koper aangeeft dat het product ontvangen is, krijgt de verkoper het geld gestort.

Andersom geldt dat de verkoper er zo beter op kon vertrouwen dat het geld daadwerkelijk zou worden overgemaakt, al is het als particuliere verkoper uiteraard niet de meest verstandige keuze om producten op te sturen voordat de koper betaald heeft.

De functie was qua veiligheid dan ook niet waterdicht. Aangezien de Track & Trace-code leidend is, konden verkopers in theorie expres beschadigde, goedkopere of verkeerde producten opsturen. Op basis van de Track & Trace-code valt immers niet te zien wat er precies is afgeleverd, slechts dat er iets is bezorgd. En op die manier had je als koper alsnog het nakijken.

Ook moesten kopers binnen zeven dagen aangeven of het pakket ontvangen was. Daarna neemt Marktplaats automatisch aan dat dit het geval is en krijgt de verkoper hoe dan ook het geld gestort.

Deze vrij korte levertermijn zet de deur voor misbruik echter op een kier, want door de boel moedwillig met smoesjes en excuses te vertragen tot de zeven dagen zijn verstreken, was het als kwaadwillende verkoper mogelijk om onwetende kopers zo alsnog een loer te draaien.

Daarnaast wisten oplichters met regelmaat valse 'Marktplaats'-websites in de lucht te zetten waarop de Gelijk Oversteken-functie is nagebootst. Op de valse 'Marktplaats'-pagina kreeg je dan het verzoek om een 'verzendlabel' aan te maken en de verzendkosten gelijk te voldoen. Zogenaamd voor de veiligheid, maar in werkelijkheid gingen oplichters zo met inloggegevens voor internetbankieren aan de haal.

Alternatief moet meer veiligheid bieden

Marktplaats geeft aan dat de vervangende functionaliteit de nodige verbeteringen op het vlak van dienstverlening bevat. Zo krijgen kopers voortaan ook bescherming als er verkeerde of beschadigde spullen worden bezorgd.

Verdere details zijn momenteel nog niet bekend, dus het is nog niet mogelijk om te beoordelen hoe Marktplaats gaat controleren of bepaalde zaken volgens de regels worden nageleefd.

Het online handelsplatform geeft aan dat ze "druk bezig" zijn om deze service te ontwikkelen en dat gebruikers "binnenkort aanvullende informatie over de nieuwe service ontvangen."