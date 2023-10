Koopzegels van Albert Heijn worden niet langer contant uitbetaald

19 okt. 2023 - 20:03

En de discriminatie tegenover cash gebruikers neemt weer toe. Zo te zien heeft AH ook poep aan de grondwet. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".