Klanten Promovendum en Besured misleid, hoge boete voor moederbedrijf • 28-04-2023 • leestijd 2 minuten • 457 keer bekeken • bewaren

CAK Dordrecht, bekend van de verzekeraars Promovendum en Besured, heeft een boete van 2,5 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten. Volgens toezichthouder AFM heeft het bedrijf onder meer geprobeerd klanten te misleiden door verzekeringsvoorwaarden onopvallend tussentijds aan te passen. CAK Dordrecht sjoemelde daarnaast met klantreviews.

De AFM ziet een "opeenstapeling van overtredingen" waarmee CAK Dordrecht meer dan drie jaar lang structureel de wet heeft overtreden. De informatie aan klanten was tussen april 2018 en mei 2021 "op belangrijke punten onduidelijk, onjuist en misleidend", aldus de financiële waakhond.

'Hogere premie autoverzekering bewust vaag gecommuniceerd'

Een forse verhoging van de premie voor een autoverzekering werd bijvoorbeeld bewust vaag gecommuniceerd, legt de AFM uit. Zo hoopte CAK Dordrecht volgens de toezichthouder dat zo min mogelijk klanten de verzekering zouden opzeggen.

Bij een inboedelverzekering van Promovendum merkte de AFM dat het bedrijf heel andere indexeringspercentages in de voorwaarden had staan dan het in de praktijk hanteerde.

Negatieve beoordelingen minder prominent zichtbaar

Het gesjoemel met klantreviews gebeurde bijvoorbeeld door negatieve beoordelingen minder prominent te plaatsen. Ook was CAK Dordrecht volgens de AFM niet transparant over de manier waarop het klanttevredenheidscijfer werd berekend. De toezichthouder heeft ook aanmerkingen op de communicatie van CAK Dordrecht met klanten en merkt verder op dat het bedrijf zijn beloningsbeleid niet publiceerde in jaarverslagen en op de website, terwijl dit wel had gemoeten.

Bedrijf maakt bezwaar tegen bevindingen AFM

CAK Dordrecht zelf is het oneens met de bevindingen van de AFM en heeft bezwaar gemaakt tegen de boete. In een reactie voert de onderneming aan dat er geen klanten bewust zijn benadeeld of misleid. "Ook bij CAK worden fouten gemaakt, echter CAK heeft altijd integer en te goeder trouw gehandeld en zal dit altijd blijven doen", stelt het bedrijf.

"Zaken, waarvan wij vonden dat deze voor verbetering vatbaar waren, zijn na de constatering door de AFM direct hersteld en daarvan zijn alle klanten op de hoogte gesteld en waar nodig gecompenseerd."

CAK Dordrecht moet niet worden verward met het CAK, een overheidsorganisatie voor het innen van eigen bijdragen en uitbetalingen aan zorgverzekeraars. Bij CAK Dordrecht werken ruim 250 mensen. De labels die de onderneming voert zijn samen goed voor ongeveer 320.000 klanten en richten zich in het bijzonder op hogeropgeleiden. ANP