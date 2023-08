Klanten kiezen in supermarkt vaker voor huismerken dan voor A-merken

28 aug. 2023 - 10:51

De prijsverschillen tussen A-en huismerken zijn gewoon bedrog in een verdienmodel. Deze verschillen kunnen niet gebaseerd zijn op productie- of grondstoffenkosten want dan doen de A merken duidelijk iets verkeerd. Het is vooral gebaseerd op de drang van velen die willen pronken met wat zij zich kunnen veroorloven en niet op betere kwaliteit of smaak. Nee het is de geïndoctrineerde waan dat als het maar duur is moet het wel goed en beter wezen. En de kunstmatige prijsverschillen moeten bewijzen dat er sprake is van concurrentie en geeft vrij baan voor het verdienmodel van vermeende goden in de reclamewereld. Kortom het bedrog dat men marktwerking noemt.