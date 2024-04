Klanten ING kunnen met app checken of zij wel echt door bank worden gebeld Vandaag • leestijd 2 minuten • 587 keer bekeken • bewaren

ING laat klanten zelf checken of zij worden gebeld door hun bank of een oplichter. Binnenkort lanceert de bank een nieuwe functie in de app, waarmee klanten kunnen checken of ze een medewerker aan de lijn hebben.

Tijdens het gesprek kunnen klanten dan op de knop ‘Check het Gesprek’ klikken. Vervolgens moeten klanten hun telefoonnummer invullen en controleert het belsysteem van de bank of er een ING-medewerker aan de andere kant van de lijn zit.

‘Nieuwe functie helpt fraude voorkomen’

Directeur Fraude bij ING, Adine Wempe, is blij met de nieuwe functie die vanaf 16 april gefaseerd wordt uitgerold. "Bankhelpdeskfraude is een veelvoorkomende vorm van oplichting, waarbij de emotionele en financiële schade enorm kan zijn. Criminelen weten helaas regelmatig onze klanten via babbeltrucs ervan te overtuigen dat hun geld niet veilig is", legt zij uit. "Met deze nieuwe functie kunnen klanten controleren of ze daadwerkelijk met ons telefonisch contact hebben. Zo kunnen we samen met onze klanten nog meer doen om fraude te herkennen en te voorkomen."

Vorig jaar 28 miljoen euro schade

Bij bankhelpdeskfraude, ook bekend als 'spoofing', bellen oplichters zogenaamd uit naam van een bank mensen op met het doel om geld buit te maken.